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美元強勢人民幣匯率承壓 離岸價進入6.8時代 在岸挫逾600點

經濟脈搏 17:15 2022/05/12

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隨著美元指數強勢等，人民幣兌美元匯率貶不停，今日（12日）午後跌幅擴大，離岸人民幣破6.8關口後跌勢未止，再接連擊穿6.81、6.82。在岸人民幣挫逾600點，收報6.7900，6連跌，並創2020年9月30日以來逾19個月新低。

*1715 更新在岸收盤價

交易員稱，美國通脹數據仍高企，美元指數或繼續創新高，會持續施壓人民幣，短期或續向6.8關口調整。另有分析指出，中國經濟增長料放緩，疫情下供應鏈中斷打擊商業信心，也讓人民幣面臨貶值壓力。

關注監管層會否出手穩匯率

人民幣兌美元中間價今報6.7292，較上個交易日跌2點子，連跌5日，但仍強於市場預期。不過隨著美元指數走強，在岸人民幣兌美元匯率走弱，交易員稱，境內市場出現一些美元空頭的止損，令在岸人民幣一度加速走弱。在岸人民幣收報6.7900，較上日大跌626點。

交易員稱，今日中間價較預測偏強，監管方面似乎有意緩和人民幣跌勢但暫時未見更多維隱舉措，需重點關注監管層態度。此外，北京疫情封控措施導致部分金融機構人員居家辦公，即期市場流動性明顯不足，或加大匯率波動。

花旗最新觀點亦認為，近期中國監管層對人民幣下跌只是溫和反擊，似乎是對人民幣貶值的一種默許，指人民幣疲軟或更好支持出口，降低對中小企的潛在損害。

早前摩根士丹利大中華區首席經濟學家邢自強表示，因為「動態清零」政策和美元強勢，預計人民幣對美元在三季度末將調整至6.85附近；不過人民幣的調整也是可控，因為中國還有衰退性順差，另人行還可通過宏觀審慎工具、口頭指導和釋放商業銀行的外滙存款等方式來應對單邊貶值。

責任編輯：林佩怡

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