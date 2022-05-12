美元強勢人民幣匯率續跌 離岸價跌破6.8關口

隨著美元指數強勢，人民幣兌美元匯率跌不停，今日（12日）午後跌幅擴大，其中離岸人民幣一度跌破6.8關口，日內跌逾400點，在岸人民幣亦跌破6.76，均為2020年9月以來新低。

稍早交易員稱，由於疫情影響在岸人民幣即期流動性持續較差，匯率波動加劇。另外美通脹仍較高，持續加息預期繼續提振美元，人民幣短期仍承壓。

關注監管層會否出手穩匯率

人民幣兌美元中間價今報6.7292，較上個交易日跌2點子，連跌5日，但仍強於市場預期，釋出監管層不希望人民幣過快貶值的信號。豐業銀行策略師高奇表示，中間價明顯偏強可能還是為了穩定市場預期，畢竟美國的CPI通脹還是超出預期。

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不過隨著美元指數走強，在岸人民幣兌美元匯率走弱，交易員稱，境內市場出現一些美元空頭的止損，令在岸人民幣一度加速走弱。截至13：51，在岸人民幣報6.7691，上日收盤報6.7274。離岸人民幣現報6.8037。

早前摩根士丹利大中華區首席經濟學家邢自強表示，因為「動態清零」政策和美元強勢，預計人民幣對美元在三季度末將調整至6.85附近；不過人民幣的調整也是可控，因為中國還有衰退性順差，另人行還可通過宏觀審慎工具、口頭指導和釋放商業銀行的外滙存款等方式來應對單邊貶值。

責任編輯：林佩怡

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