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江蘇無錫、重慶拋出最高千萬人才購房補貼 網友直呼「與我無關」

經濟脈搏 15:12 2022/05/12

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內地地方政府為促進地產銷售、引進人才加大了購房補貼力度。無錫市梁溪區近日發佈新政策，對A1類人才給予購房補貼1000萬元（人民幣，下同），規定指出A1類人才為諾貝爾獎獲得者（物理、化學、生物或醫學）等。早前，重慶渝中區也新出台最高獎勵千萬元的人才購房補貼。

無錫梁溪區11日發布了《梁溪區人才購房實施辦法（試行）》，其中提到將對在梁溪區自費購買新建商品房的人才予以補貼支持，最高補貼1000萬元。

新政中具體規定，補貼對象為按照無錫市「太湖人才計劃」分類認定實施辦法確定的A、B、C、D等4個類別人才，需要全職在梁溪區工作，且在無錫5年內無住房登記信息和房屋交易記錄信息。符合條件的人才自費購買梁溪區內首套自住商品房，可按標準申請購房補貼，申請額度不超過所購住房總價。生育二孩及以上家庭可放寬至二套房，並給予購房總額 3%的支持。

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補貼標準為：A1類人才1000萬元，A2類人才500萬元，A3類人才300萬元；B1類人才150萬元，B2類人才100萬元，B3類人才60萬元；C1類人才50萬元，C2類人才40萬元；D類人才中符合「錫引」工程相關政策的按其規定補貼。

數據顯示，無錫市的2021年人均GDP僅次於兩個資源性城市克拉瑪依和鄂爾多斯，超越北京、上海、深圳、杭州。

此外，無錫市經開區和惠山區11日分別發布人才購房新政，經開區A類人才最高可享受800萬元購房補貼、惠山區對於在5月份買房的購房人，政府給予每戶1萬至2萬元惠民購物消費券。

為吸引人才購房給予高額補貼的還有重慶市。重慶市渝中區此前發佈新政稱，在渝中區購買首套住房的高層次人才，可享受最高100%契稅補助，對有突出貢獻的一、二類高層次人才，可享受最高1000萬元購房補助。

日前出台購房補貼政策的城市已超20城

據諸葛找房數據研究中心不完全統計，日前出台購房補貼政策的城市已超20城，政策內容大致包含給予現金補貼、發放購房優惠券、購房契稅補助三個方面。熱點一二線城市廣州、深圳、杭州等此前也有類似舉措。

網友留言：

人才不需要補貼 需要補貼的是底層！本末倒置

與我無關

讀書沒得用，那是因為你根本沒把書讀好

好多哈！好多人一輩子都掙不了這麽多錢

責任編輯：李冰琪

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