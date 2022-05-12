迪士尼CEO：相信沒有中國市場也會成功 內地網民喊滾

外媒報道，迪士尼CEO鮑伯·查佩克（Bob Chapek）近日對股東表示，相信迪士尼電影在沒有中國的情況下，也能過的很好。

據遊戲娛樂媒體網站IGN報道，在一場電話會議上，一名分析師表示，迪士尼歷來難以在中國上映其電影，包括近年的《尚氣》、《永恆族》等。

《奇異博士2》票房破5億美元

據查佩克指出，動畫《奇幻魔法屋》（Encanto）及電影《尼羅河謀殺案》（Death on the Nile）有在中國上映，迪士尼並將繼續提交電影在中國上映。

不過，他指出，電影的成功很少是依靠某個單一的市場來實現的。報道提及，Marvel電影《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）沒有在中國上映，但據查佩克稱，其票房不到一周就超過5億美元。他表示非常有信心，即使沒有中國，也不妨礙迪士尼取得成功。

內地網民反應：

還不趕緊滾出中國市場 說好了那以後就別來了 起碼這部票房證明確實是這樣 我就光明正大的看盜版啦

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責任編輯：林佩怡

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