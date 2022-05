迪士尼CEO：相信沒有中國市場也會成功 內地網民喊滾

外媒報道,迪士尼CEO鮑伯·查佩克(Bob Chapek)近日對股東表示,相信迪士尼電影在沒有中國的情況下,也能過的很好。

據遊戲娛樂媒體網站IGN報道,在一場電話會議上,一名分析師表示,迪士尼歷來難以在中國上映其電影,包括近年的《尚氣》、《永恆族》等。

《奇異博士2》票房破5億美元

據查佩克指出,動畫《奇幻魔法屋》(Encanto)及電影《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile)有在中國上映,迪士尼並將繼續提交電影在中國上映。

不過,他指出,電影的成功很少是依靠某個單一的市場來實現的。報道提及,Marvel電影《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)沒有在中國上映,但據查佩克稱,其票房不到一周就超過5億美元。他表示非常有信心,即使沒有中國,也不妨礙迪士尼取得成功。

內地網民反應:

還不趕緊滾出中國市場 說好了那以後就別來了 起碼這部票房證明確實是這樣 我就光明正大的看盜版啦

