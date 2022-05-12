12區連續3天核酸篩查 北京：封城、靜默都是謠言 搶菜更沒必要

北京新冠肺炎疫情反覆，外界關注封控措施會否升級。北京委宣傳部副部長，市政府新聞辦主任徐和建周四（12日）表示，將有序組織區域核酸篩查，期間只是倡導市民減少流動，所謂封城、靜默都是謠言，搶菜、囤購更沒必要，強調整個城市運行保障都不會受影響，社會面保持正常。

北京過去一日新增36宗本土感染，包括社區篩查4宗。北京市疾控中心副主任龐星火表示，本輪疫情累計報告928宗感染，涉及15個區。

倡導居家辦公休息 減少流動

徐建和表示，北京市社會面仍有零星散發病例，與疫情較量正處在膠著狀態。為及早發現病毒隱匿傳播風險，迅速阻斷病毒傳播渠道，盡快實現社會面清零，周五（13日）起利用周末窗口期，連續3天在東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區等12個區，開展區域核酸篩查。

在核酸篩查期間，周五倡導居家辦公，周六、日居家休息，減少流動，就地參加核酸檢測。另外，門頭溝、平谷、懷柔、密雲、延慶等5個區各類景區、酒店、民宿、農家樂等暫停接待服務。

他指出，將對三輪核酸篩查結果進行評估，視情確定下一步核酸篩查策略。他呼籲市民主動按時檢測，對於因未按要求開展核酸檢測，造成疫情傳播的，依法追究法律責任。

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責任編輯：林佩怡

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