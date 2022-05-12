重慶機場飛機起火 親歷者稱起飛時向右傾斜、伴有嚴重異響

西藏航空一架載有122人航班今早8時許，在重慶江北國際機場起飛時偏出跑道，航空器機頭左側起火，其中40余名輕傷旅客已送往市內醫院救治。據中國新聞周刊報道，親歷者稱起飛時向右傾斜、伴有嚴重異響，乘客都跳機逃離現場。

現場網友拍攝的多段視頻顯示，事發時客機左側燃起大火，航班機組人員和旅客緊急撤離現場，機身有充氣滑梯釋放。數輛消防車隨後到達現場並開展救援。視頻顯示，現場明火已撲滅。

事件發生後，西藏航空第一時間啟動一級應急預案，全力做好應對和善後工作。目前，重慶江北國際機場航班起降恢復正常。事故原因正在調查中。

重慶機場一航班衝出跑道起火黑煙漫天 36人受傷（更新版‧有片）

▲ 重慶機場飛機起火

西藏航空對外發布的情況通報顯示，在重慶江北機場起飛過程中，機組發現飛機異常中斷起飛，飛機偏出跑道。

親歷者：運氣太好感覺又重活一次

報道稱，機上乘客龍先生在西藏林芝做生意，按照計劃，他今天早上從重慶返回公司。龍安全說，航班原本是6點多起飛，但晚點推遲到了7:45，「登機後又晚點了一段時間才起飛的。正起飛的時候突然向右傾斜，我好像聽到飛機有嚴重的異響，然後飛機被撞擊了。」

還有乘客表示，飛機側偏後，機組人員發現冒煙的地方。他從側面窗戶看到，飛機出現了燃油泄漏，並且有燃油的跡象。

▲ 飛機左側起火

也有乘客表示，乘務員很快打開了應急艙門，氣墊和滑梯出來後，他第二個從前艙門跳了下去。很快，前艙門的空氣氣囊被大火封鎖，其他乘客只能從後艙門逃生。

龍先生說，「剛跳下飛機，就看到飛機左邊的火勢很大了」他們轉移至安全的地方後，才發現自己受了輕傷，「胸腔裡面痛，腰也痛。飛機已經在起飛了，突然出現狀況，衝擊力太大了造成的。」

龍先生表示，他已被轉至醫院接受檢查，暫時無大礙，心態也已恢復正常，「運氣太好了，感覺又重活了一次」。

專家：情況極為少見

據民航西南地區管理局消息，機組反映，飛機在起飛過程中出現異常，按程序中斷起飛，偏出跑道後發動機擦地起火，目前已撲滅。

報道稱，有航空專家指，飛機起飛過程中衝出跑道起火的情況極為少見，除非是出現了特殊情況故障，不過目前尚無法判斷具體原因。

西藏航空是中國民航局批准成立的國內首家高原航空公司，於2011年7月26日正式首航，首航航線為拉薩—阿里。目前，公司航線網絡覆蓋西藏自治區內所有民航機場，開通國際及國內航線近60條。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁