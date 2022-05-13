國家統計局指經濟有望迎來復甦拐點 要加大穩增長政策力度 

國家統計局副局長盛來運表示，疫情對部分地區生產生活帶來較大影響，但屬階段性、短期。隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展的政策效應逐步顯現，疫情衝擊有望逐步減弱，前期因疫情壓抑的經濟活動也將不斷釋放，經濟有望迎來復甦拐點。要加大穩增長政策力度，發揮有效投資的關鍵作用。

盛來運：疫情影響是短期的

盛來運日前接受新華社採訪時表示，盡管疫情對部分地區生產生活帶來較大影響，但總體上看，是階段性的、短期的、外在的。他說，從5月份情況看，吉林、上海等地疫情已得到有效控制，復工復產有序推進，發用電量等一些先行指標已出現積極變化。

針對怎樣扭轉預期轉弱的局面的問題，盛來運認為，市場預期走弱是內外因素交織疊加、長短期因素共同影響的結果，歸根結底源於經濟運行中不穩定不確定因素較多，企業對投資前景看不準。穩預期要多管齊下、長短結合、對症下藥、久久為功，特別是要「固根本、穩政策、紓困難、激活力」。

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針對宏觀政策該如何發力的問題，盛來運表示，前不久召開的中共中央政治局會議對做好下階段經濟工作做出了全面部署，現在關鍵是抓好落實、取得實效，多措並舉把疫情影響降到最低，確保經濟運行保持在合理區間。

一是毫不動搖堅持「動態清零」總方針。深刻、完整、全面認識黨中央確定的疫情防控方針政策，深刻認識抗疫鬥爭的複雜性和艱巨性，始終保持清醒頭腦，毫不動搖堅持「動態清零」總方針，全面做好「外防輸入、內防反彈」，堅決鞏固住來之不易的疫情防控成果。

二是加大穩增長政策力度。發揮有效投資的關鍵作用。從歷史經驗看，擴大基礎設施投資是應對短期經濟困難最管用的快招，中國人均基礎設施存量僅相當於發達國家的二到三成，人均鐵路營業里程不足美國的30%，基礎設施投資空間廣闊。中國5G移動電話用戶數僅占移動電話用戶總數的20%左右，天然氣、水核風光電等清潔能源消費量僅佔能源消費總量的25%左右，新基建和民生發展設施領域投資大有可為。

三是切實穩住市場主體。從市場主體尤其是中小微企業和個體工商戶面臨的實際困難出發，利用好退稅減稅降費、緩繳社保費、紓困專項資金、普惠小微貸款等多種政策手段，切實為市場主體排憂解難。

此外，要大力穩就業保民生；著力做好市場保供穩價。

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責任編輯：尹航

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