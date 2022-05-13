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上海：目標本月中旬社會面清零 屆時有序放開、有效管控等

社會熱點 10:33 2022/05/13

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上海新冠肺炎疫緩和，市委常委、常務副市長吳清周五（13日）表示，上海疫情防控正處於應急處置向常態化防控轉換的關鍵階段。他稱，目前提出的目標是，在本月中旬實現社會面清零。屆時將實施有序放開、有限流動、有效管控、分類管理。

他續指，將按照疫情防控常態化的要求，逐步由應急處置狀態下的封控區、管控區、防範區，向常態化防控下的高中低風險地區分類管理轉變。

據此前通報，上海全市已有8個區和浦東部分街鎮社會面基本清零，8個區分別是奉賢、金山、崇明、青浦、松江、普陀、嘉定和徐匯。

將盡快恢復全市正常生產生活秩序

另外，吳清透露，上海在制訂持續鞏固疫情防控成果、有序恢復正常生產生活秩序的總體方案，考慮在現有復工復產的基礎上，進一步擴大復工復產，有序推動復市復學，盡快恢復全市正常生產生活秩序。

他表示，一方面，通過核酸篩查、轉運隔離、醫療救治、環境整治等，持續鞏固來之不易的防控成果。另一方面，將根據疫情形勢變化，有序恢復交通出行；超市賣場、便利店、百貨商場有序恢復線下營業；理髮、洗染服務也將逐步通過線上預約、線下錯峰限流開放；優先安排有高考和中考任務的高三、高二、初三年級學生復學；醫療機構有序開放，進一步擴大安排限期手術和擇期手術（緊急手術一直開放）；政務服務窗口有序開放，適當延長服務時間。

【上海最新疫情：新增本土感染回升至逾2000宗 多2宗死亡

向常態化防控轉換關鍵階段

吳清通報，本輪疫情發生以來，上海市堅持「動態清零」總方針不動搖，全力遏制疫情擴散蔓延。目前，上海市疫情防控形勢持續穩中向好，雖仍有一些小幅波動，但99%以上的陽性感染者在閉環管控中發現，在相關風險人群篩查中的感染者數量近3天共報告6宗。

同時，有的老舊小區、城中村等重點區域仍有一定疫情反彈風險，防控基礎還不穩固，需要持續推進清零攻堅行動。從目前疫情防控情況來看，還需要全市上下共同努力。

他強調，上海疫情防控正處於應急處置向常態化防控轉換的關鍵階段，此時更需要市民朋友的理解、支持和配合，希望大家遵守各項防疫規定，封控區做到足不出戶，管控區做到不出小區。按目前防疫措施，封控區7天無新增陽性感染者就可降為管控區，再連續3天無新增陽性感染就可降為防範區，防範區進一步有序放開、流動。希望通過每個人的努力，促使居住小區早日降為防範區。

國家衛健委：疫情整體形勢好轉但存反彈風險 堅持動態清零

中央政治局常委會：堅持「動態清零」 與否定防疫方針的言行鬥爭

責任編輯：林佩怡

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