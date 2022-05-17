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一文看懂 社會面清零、基本清零、動態清零是什麼意思？

社會熱點 10:47 2022/05/17

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上海新冠肺疫情緩和，全市16個區實現社會面清零的目標。那麼「社會面清零」標準是什麼？與「社會面基本清零」、「社會面動態清零」有沒有分別？

上海市委常委、常務副市長吳清早前表示，結合上海本輪疫情和超大城市實際，綜合專家等各方意見，細化明確了「社會面清零」和「社會面基本清零」的評價標準：

以行政區為單位，區內社會面（含管控區、防範區，以及非閉環管理的社會流動人員等）陽性感染者數量日趨減少、風險可控，雖然每天仍可能有極少數陽性感染者，但如果連續3天單日新增數，佔區內總人口數比例小於十萬分之一，就可以認為「社會面基本清零」

如果連續3天單日新增數為零，就可以認為實現了「社會面清零」。

至於「社會面動態清零」是指每發現一起本土疫情，就及時予以撲滅，通過快速切斷疫情在社會面的傳播鏈，實現社會面感染者迅速清零的目標。

他補充，作為現階段中國疫情防控的總方針，「動態清零」不是追求絕對的零感染，不是要求疫情所在地沒有陽性感染者，而是強調社會面上的陽性感染者能夠動態、及時地清零，關鍵是守住不出現疫情規模性反彈的底線。

上海封控區人口減少至86萬

據早前通報，上海單日（16日）新增本土病例維持1000宗以下，再多1人死亡。上海市衛健委副主任趙丹丹表示，目前全市16個區都已實現社會面清零。

趙丹丹表示，近階段持續開展基於三區劃分的「抗原+核酸」組合篩查。根據篩查結果，16日全市共劃分封控區4,057個，涉及人口數約86萬；管控區16,484個，涉及人口數約300萬；防範區51,803個，涉及人口數約1,944萬。

上海本土病例維持千宗以下  全市16區均實現社會面清零

責任編輯：林佩怡、蒯宇澄

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