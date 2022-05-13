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社會面清零、基本清零、動態清零是什麼意思？上海這樣解答

社會熱點 10:56 2022/05/13

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上海新冠肺疫情緩和，提出本月中旬實現社會面清零的目標。那麼「社會面清零」標準是什麼？與「社會面基本清零」、「社會面動態清零」有沒有分別？

上海市委常委、常務副市長吳清表示，結合上海本輪疫情和超大城市實際，綜合專家等各方意見，細化明確了「社會面清零」和「社會面基本清零」的評價標準：

以行政區為單位，區內社會面（含管控區、防範區，以及非閉環管理的社會流動人員等）陽性感染者數量日趨減少、風險可控，雖然每天仍可能有極少數陽性感染者，但如果連續3天單日新增數，佔區內總人口數比例小於十萬分之一，就可以認為「社會面基本清零」

如果連續3天單日新增數為零，就可以認為實現了「社會面清零」。

至於「社會面動態清零」是指每發現一起本土疫情，就及時予以撲滅，通過快速切斷疫情在社會面的傳播鏈，實現社會面感染者迅速清零的目標。

他補充，作為現階段中國疫情防控的總方針，「動態清零」不是追求絕對的零感染，不是要求疫情所在地沒有陽性感染者，而是強調社會面上的陽性感染者能夠動態、及時地清零，關鍵是守住不出現疫情規模性反彈的底線。

據此前通報，上海全市已有8個區和浦東部分街鎮社會面基本清零，這8個區分別是奉賢、金山、崇明、青浦、松江、普陀、嘉定和徐匯。

上海：目標本月中旬社會面清零 屆時有序放開、有效管控等

上海新增本土感染回升至逾2000宗 多2宗死亡

公共場所應部署「場所碼」或「數字哨兵」 落實應掃盡掃

吳清指出，實現「社會面清零」，說明已經阻斷疫情社區傳播，是逐步解封、恢復常態化防控的重要前提條件。「社會面清零」之後，上海將綜合研判，有序恢復正常生產生活秩序，逐步進入社會面動態清零的常態化防控階段。

他稱，各類公共場所都應盡快部署「場所碼」或「數字哨兵」，落實應領盡領、應貼盡貼、應掃盡掃、逢掃必驗的防疫舉措，屆時也請廣大市民積極配合查驗工作。

責任編輯：林佩怡

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