國家移民管理局：「綠卡剪角」傳言不實 上海邊檢闢謠「收走護照」

近日，內地網傳不少民眾出入境時被盤查，還傳出有人被剪護照。國家移民管理局今日（13日）發佈消息稱，有關「停辦護照」「綠卡剪角」的傳言不實，但目前仍需盡量減少人員不必要跨境活動。

國家移民管理局新聞發言人表示，各地各級移民管理機構在堅持防疫安全的基礎上，不斷優化出入境管理措施。對出國出境復工復產復學和經貿、科研、就學等必要活動，以及就醫、照顧危重病人等具有緊急人道主義事由的人員，會及時受理審批護照證件，辦理出國出境手續，最大限度減少對正常生產、學習、生活和必要人員往來的影響。

發言人稱，近期境外一些媒體出現中國「停辦護照」「對綠卡剪角禁止出境」的假消息，歪曲抹黑中國出入境管理政策，意圖干擾常態化疫情防控條件下依法、精準、有效的出入境管理措施，呼籲廣大出入境人員不信謠。

疫情防控 國家移民管理局：從嚴限制中國公民非必要出境活動

傳多地恢復出國旅遊等因私護照辦理 國家移民管理局：不實

發言人強調，當前全球疫情大流行遠未結束，疫情發展仍有很大不確定性，出國出境染疫風險仍然較大，境內人員仍需繼續堅持非必要非緊急不出境，確保個人健康安全，共同維護來之不易的防疫抗疫重大戰略成果。

北上廣闢謠 北京：經准許可正常出入境

另外，北京出入境邊防檢查總站發佈發聲明稱，近日網上出現「中國公民從北京入境時被無故剪護照」的傳言為不實信息。對於持本人有效出入境證件的中國公民，履行規定的手續，經邊檢機關准許，可正常出境入境。

上海出入境邊防檢查總站亦澄清，網傳有人從上海虹橋機場乘機回法國，千辛萬苦到了機場卻被收走護照和法國居留卡，是虛假信息。事實上，自2020年3月25日零時起，虹橋機場已暫停所有國際、港澳台的進出港航班業務。

至於網傳消息指有旅客在廣州出境時「綠卡」被剪，廣州出入境邊防檢查總站表示，屬虛假消息，強調對發布虛假信息，詆毀邊檢機關形象的違法行為，將保留通過法律途徑追究其法律責任的權利。

責任編輯：易燕丹

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