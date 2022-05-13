  • 26°C
香港時間 : 2022513日 (五) 12:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國家移民管理局：「綠卡剪角」傳言不實 上海邊檢闢謠「收走護照」

社會熱點 11:27 2022/05/13

分享：

分享：

近日，內地網傳不少民眾出入境時被盤查，還傳出有人被剪護照。國家移民管理局今日（13日）發佈消息稱，有關「停辦護照」「綠卡剪角」的傳言不實，但目前仍需盡量減少人員不必要跨境活動。

國家移民管理局新聞發言人表示，各地各級移民管理機構在堅持防疫安全的基礎上，不斷優化出入境管理措施。對出國出境復工復產復學和經貿、科研、就學等必要活動，以及就醫、照顧危重病人等具有緊急人道主義事由的人員，會及時受理審批護照證件，辦理出國出境手續，最大限度減少對正常生產、學習、生活和必要人員往來的影響。

發言人稱，近期境外一些媒體出現中國「停辦護照」「對綠卡剪角禁止出境」的假消息，歪曲抹黑中國出入境管理政策，意圖干擾常態化疫情防控條件下依法、精準、有效的出入境管理措施，呼籲廣大出入境人員不信謠。

疫情防控 國家移民管理局：從嚴限制中國公民非必要出境活動

傳多地恢復出國旅遊等因私護照辦理 國家移民管理局：不實

發言人強調，當前全球疫情大流行遠未結束，疫情發展仍有很大不確定性，出國出境染疫風險仍然較大，境內人員仍需繼續堅持非必要非緊急不出境，確保個人健康安全，共同維護來之不易的防疫抗疫重大戰略成果。

北上廣闢謠 北京：經准許可正常出入境

另外，北京出入境邊防檢查總站發佈發聲明稱，近日網上出現「中國公民從北京入境時被無故剪護照」的傳言為不實信息。對於持本人有效出入境證件的中國公民，履行規定的手續，經邊檢機關准許，可正常出境入境。

上海出入境邊防檢查總站亦澄清，網傳有人從上海虹橋機場乘機回法國，千辛萬苦到了機場卻被收走護照和法國居留卡，是虛假信息。事實上，自2020年3月25日零時起，虹橋機場已暫停所有國際、港澳台的進出港航班業務。

至於網傳消息指有旅客在廣州出境時「綠卡」被剪，廣州出入境邊防檢查總站表示，屬虛假消息，強調對發布虛假信息，詆毀邊檢機關形象的違法行為，將保留通過法律途徑追究其法律責任的權利。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

今年出入境政策會否放鬆？國家移民管理局這樣答
2022/01/27
今年出入境政策會否放鬆？國家移民管理局這樣答
傳多地恢復出國旅遊等因私護照辦理 國家移民管理局：不實
2022/02/13
傳多地恢復出國旅遊等因私護照辦理 國家移民管理局：不實
國家移民管理局：繼續倡導內地人員非必要非緊急不出境
2022/04/27
國家移民管理局：繼續倡導內地人員非必要非緊急不出境
疫情防控 國家移民管理局：從嚴限制中國公民非必要出境活動
2022/05/12
疫情防控 國家移民管理局：從嚴限制中國公民非必要出境活動

你可能感興趣

今年出入境政策會否放鬆？國家移民管理局這樣答
12:55 2022/01/27
今年出入境政策會否放鬆？國家移民管理局這樣答
傳多地恢復出國旅遊等因私護照辦理 國家移民管理局：不實
19:52 2022/02/13
傳多地恢復出國旅遊等因私護照辦理 國家移民管理局：不實
國家移民管理局：繼續倡導內地人員非必要非緊急不出境
16:29 2022/04/27
國家移民管理局：繼續倡導內地人員非必要非緊急不出境
網絡熱話 簽證 出入境管制 中國 新冠肺炎疫情 疫情 移民 機場 廣州 北京

下一篇文章

社會面清零、基本清零、動態清零是什麼意思？上海這樣解答
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

上海防範區超1547萬人微解封 禁交通工具居民騎馬買驢代步（多圖）
上海防範區超1547萬人微解封 禁交通工具居民騎馬買驢代步（多圖）
【北京疫情】昨增51宗本土感染 逾60個地鐵站今起封閉出入口
【北京疫情】昨增51宗本土感染 逾60個地鐵站今起封閉出入口
廣州7天累計感染99宗 白雲機場昨航班取消率達96%
廣州7天累計感染99宗 白雲機場昨航班取消率達96%
江蘇1歲半嬰兒卡到喉嚨因無核酸證明被拒診身亡？官方：已夭折正調查（組圖）
江蘇1歲半嬰兒卡到喉嚨因無核酸證明被拒診身亡？官方：已夭折正調查（組圖）
深珠通道建跨海高鐵及城際 半小時可往返深圳珠海
深珠通道建跨海高鐵及城際 半小時可往返深圳珠海
台灣新增逾2.3萬本土感染 9日起入境檢疫縮短為7+7
台灣新增逾2.3萬本土感染 9日起入境檢疫縮短為7+7
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款