深圳4月財政收入下滑約44% 地方財政收支矛盾加大

疫情加劇經濟下行壓力，疊加大規模退稅減稅政策落地帶來的減收，地方財政收支矛盾不斷加大。深圳市財政局公布，今年前四個月深圳市一般公共預算收入實現1309.8億元，下降12.6%，4月份收入下滑約44%。

退稅及企業停工停產 地方財政收入受衝擊

據內媒「第一財經」報道，對於前4個月財政收入下滑，深圳市財政局解釋稱，主要原因是中央實施增值稅留抵退稅、製造業中小微企業緩稅等組合式稅費支持政策導致的政策性減收。

今年1.5萬億元增值稅留抵退稅新政在4月1日起正式實施，由於疫情衝擊下企業困難加劇，財稅部門加快退稅進度。稅務總局數據顯示，4月份增值稅留抵退稅規模高達8015億元。這反映到地方財政收入上，即第一大稅種增值稅收入大幅減少。但此舉增加了企業現金流，緩解企業資金壓力，從中長期看，有利於涵養稅源，增加財政收入。

受退稅減稅緩稅新政影響，不少地方與深圳類似，前四個月尤其是4月份財政收入出現明顯下降。這在不少率先公開披露4月財政收支的市縣數據中得以印證。例如，前四個月，廣西南寧市一般公共預算收入按年下降約6%，江蘇常州同口徑下滑4.5%，湖南株洲按年下降約4.9%。

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此外，由於4月份疫情擴散，不少居民隔離在家，部分企業停工停產，這也會對當地財政收入造成衝擊。

報道指出，目前公開前四個月財政收支情況的省份比較少。從一季度各地公布的財政收支數據來看，地方財政收入增速有較大差異，其中受大宗商品價格上漲或高位運行影響，內蒙古、山西等資源型省份財政收入保持較快上漲。

為緩解地方財政困難，支持退稅減稅等政策落地，目前中央財政通過加快籌集資金，增加對地方轉移支付力度，支持基層落實減稅降費和重點民生的8000億元轉移支付資金已經在4月份全部下達至地方。

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責任編輯：尹航

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