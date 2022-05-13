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上海復工面進一步擴大 規模以上工業企業已復工近五成

經濟脈搏 11:56 2022/05/13

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上海新冠疫情放緩，全市復工面進一步擴大。上海市經濟信息化委主任吳金城今日（13日）表示，上海全市9000多家規模以上工業企業中，已復工4400多家，占比接近50%。上海金山、青浦、奉賢、松江等社會面基本清零區域，規上工業企業復工率超過全市平均水平，如金山規上工業企業復工率近70%，青浦約60%。

吳金城在今日上海舉行的疫情記者會上表示，4月中旬以來，在確保符合疫情防控要求的基礎上，持續深入推進企業復工復產，以龍頭企業為牽引，以點帶鏈、以鏈帶面，越來越多的工業企業恢復生產，復工復產工作，取得了階段性成效，對城市經濟運行、產業鏈供應鏈有效運轉起到了重要保障作用。

據報日企在上海工廠2/3未恢復生產 過半數企業稱供應鏈仍嚴峻

國家移民管理局：「綠卡剪角」傳言不實 上海邊檢闢謠「收走護照」

同時，他提到，前期圍繞戰略功能、城市運行保障、防疫物資、連續生產、基礎配套等領域，推動三批「白名單」企業3000多家復工復產，整體復工率超過70%，其中首批666家企業復工率已超過95%；外資企業847家，復工率已達80%。

長三角產業鏈跨省物流發車達9成以上

交通物流方面，汽車、化工等重點產業鏈跨省物流運輸成功率不斷提高，長三角地區發車成功率達到90%以上。

員工返崗方面，製發10萬多張復工證，幫助企業員工有序返崗。產業鏈配套方面，建立蘇浙滬跨省工作專班，協調2400多家長三角等周邊省市在上海配套供應商復工及物流運輸訴求。

上海復工面進一步擴大 規模以上工業企業已復工近五成

他表示，下階段，上海將從三方面部署全面復工復產：一是加快創建「無疫工廠」「無疫園區」。逐步推動產業園區全面復工，擴大商業樓宇復工面，創建無疫園區、無疫樓宇，打通其和無疫小區之間的點對點班車通勤模式；二是加快推進「點式復工」。對於軟件和信息服務業、生產性服務業等領域，推廣「駐企辦公+居家辦公」相結合的復工方式；三是加快推動各行業各領域協同復工復產復市。

責任編輯：李冰琪

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