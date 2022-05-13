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美國聚焦中國挑戰 承諾向東盟提供1.5億美元 吸引力恐有限

國情動向 12:34 2022/05/13

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美國與東盟領導人峰會周四（12日）起一連兩日在華盛頓舉行，拜登承諾向東盟提供1.5億美元資金，被視為抗衡中國在區內的影響力。

惟路透引述分析人士認為，即使東盟國家與美國一樣對中國感到擔憂，但考慮到它們與北京的主要經濟關係，以及美國有限的經濟激勵措施，它們對於是否更堅定地向美國靠攏，仍持謹慎態度。

美國政府一名高級官員表示，美國需要加強在東南亞的影響，不是要求各國在美國和中國之間做出選擇，「不過我們要清楚地表明，美國尋求更強而有力的關係」。

中國外交部周四表示，美國作為域外國家應當為地區和平發展發揮積極建設性作用，而不是損害本地區和平穩定、破壞本地區團結合作。美國更不能打著合作的幌子搞選邊站隊，在涉及中國核心利益的問題上玩火。

對比中國　美投資承諾相形見絀

為期兩天的峰會，周四以白宮晚宴揭開序幕，美國總統拜登與東盟國家領導人將於周五（13日）在國務院舉行會談。報道指出，峰會將討論俄羅斯入侵烏克蘭，但仍希望向東盟國家表明，華盛頓仍關注印太地區和中國的長期挑戰。美國視中國為其主要競爭對手。

拜登（中）周四與東盟國家代表在白宮南草坪上合照。

對於拜登承諾向提供1.5億美元資金，涉及基建、安全和防疫等。據一名官員，新的財政承諾包括4000萬元的基礎設施投資，旨在幫助電力供應脫炭，以及6000萬美元用於海上安全，和約1500萬美元的衛生資金。額外資金將幫助這些國家製定數碼經濟和人工智能法律。而美國海岸警衛隊還將向該地區部署一艘船，幫助當地船隊應對美國和該地區國家所稱的中國非法捕魚。

拜登外交重心轉向亞洲 1峰會1行程揭示重點關注中國

談俄烏衝突啟示 華駐東盟大使：不能允許域外大國引入集團對抗

路透報道指出，與中國的深厚聯繫和影響力相比，美國這些承諾還是相形見絀。去年11月，中國表示願在未來3年再向東盟提供15億美元發展援助，用於東盟國家抗疫和恢復經濟。

柬埔寨首相洪森的顧問高金華表示，盡管美國對柬埔寨的投資正在增長，但該國不會在華盛頓和北京之間選邊站。

京促抵制冷戰思維小圈子

值得一提的是，拜登下周啟程南韓和日本，日本駐美大使日前透露，拜登問日本時，預料將正式啟動印太經濟框架。另外，拜登亦正制定更多倡議，包括重建美好未來的基礙設施投資。但均未有最終定案。

在北京，外交部周四稱，任何亞太地區的區域合作框架，都應順應和平與發展的時代潮流，增進地區國家間互信與合作，都應體現開放、透明、包容、平等、互尊、互信和互利理念，堅持尊重主權、不干涉內政原則。亞太是合作發展的熱土，不是地緣政治的棋局。中方願同各方一道，秉持開放合作、互利共贏的宗旨，抵制冷戰思維的小圈子，共築亞太合作的大舞台。    

責任編輯：林佩怡

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