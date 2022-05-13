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中國女孩英語《三國演義》評俄烏戰爭走紅 菲外長勁like

社會熱點 13:06 2022/05/13

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中國女孩英語《三國演義》評俄烏戰爭走紅 菲外長勁like

俄羅斯與美國在烏克蘭打代理人戰爭背景很複雜？來龍去脈看不懂？中國內地一名小女孩則似乎看得通通秀秀，甚至說起英語，以《三國演義》中的博弈來點評俄烏戰爭。片段紅遍網絡，更吸引了菲律賓外長點讚。小女孩將美國為首的北約比作曹操，俄羅斯比作孫權，烏克蘭就好比荊州，而烏克蘭總統澤連斯基就是......

內地網絡近日流傳短片，一名相信正就讀小學的女童穿住校服，邊走邊向爸爸說流利英語，點評俄烏戰爭。女孩首先說，自己為在戰爭中飽受苦難的人感到難過，然後就談起自己最近在讀的《三國演義》，解釋俄烏戰爭原因。

女孩稱，自己覺得北約就像曹操，烏克蘭就如荊州（兵家必爭之地），而俄羅斯就是孫權治下的江東。

爸爸問為甚麼。女孩答：「你知道赤壁之戰嗎？曹操拿下了荊州，他和孫權之間就再沒有緩衝區（曹軍可從長江順流而下直插江東），所以孫權感到不安全，所以就燒了曹操的船隊（火燒赤壁），把他趕回家，byebye。」

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    +2

「如果你看看俄羅斯與烏克蘭的戰爭，那沒有分別。北約想將烏克蘭吸納為成員，俄羅斯感到不安全，所以就發動了戰爭。」

爸爸此時問：「你認為澤連斯基會怎樣呢？」

女孩答：「想想劉琮吧。」說完微微一笑。

劉琮是荊州刺史劉表兒子，在劉表死後受到投降派影響，不戰而降將荊州讓予曹操，這支劉氏家族勢力從此在歷史舞台消失。

女孩這條短片不但在內地網絡走紅，更衝出了國際。菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）在Twitter轉發了片段，稱女孩令他想起自己同樣自信的孫女，自己想把孫女送到中國留學，學得像片中女孩一樣看得透徹。

洛欽還三番四次轉發了女孩短片，形容這是關於俄烏戰爭最精警的評論，自己對女孩的聰明百看不厭。

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洛欽帖子吸引了中國外交部發言人華春瑩注意。華春瑩向洛欽表示，歡迎他的孫女到中國學習，自己還會送她一套《三國演義》電視劇影碟，既好看又能助她學中文。

不過，未知洛欽是否想對送孫女到中國打退堂鼓。他最新發帖回應華春瑩稱，自己要懇求孫女才行，因為她很頑固和喜歡法語。「爺爺生出來就是為了被孫女欺負的。」

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責任編輯：連兆鋒

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