內地科學家發現新冠治療新藥 並獲發明專利授權

內地科學家發現的新冠治療新藥，獲得國家發明專利授權。專利說明書顯示，10μM（微摩爾/升）的千金藤素，抑制冠狀病毒複製的倍數為15,393倍。專利發明人表示，這意味著很少量的千金藤素，就能阻止新冠病毒擴增和傳播。

據《科技日報》報道，新藥的專利發明人北京化工大學生命科學與技術學院院長童貽剛教授解釋稱，可以理解為不用千金藤素藥物時如果有15393個病毒，在用10 μM千金藤素藥物的情況下，病毒數將只有1個。也就是說，很少量的千金藤素就能阻止新冠病毒擴增和傳播。

「我們通過轉錄組學的方法，進一步解釋千金藤素抗新冠病毒的機制。」童貽剛說，目前認為，千金藤素主要通過干擾細胞應激反應，逆轉受感染細胞中大多數失調的基因和通路，從而發揮抗冠狀病毒效果。

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童貽剛表示，從目前的研究數據看，該藥物抑制新冠病毒的能力，在所有人類發現的新冠病毒抑製劑中排名靠前。美國學者此前也在《科學》發表論文證實，千金藤素的數據在其研究的26種藥物中數據亮眼，而且優於已經獲批上市的瑞德西韋和帕羅韋德。

他強調，千金藤素抗新冠病毒的高活性數據是經得起比較。該項專利說明書中顯示，對千金藤素、西拉菌素、鹽酸甲氟喹這三種篩選出的抗新冠病毒有效化合物進行試驗，10uM的千金藤素、西拉菌素、鹽酸甲氟喹在細胞感染72小時後，分別能抑制病毒複製15393倍、5053倍、31倍，實驗結果均可重複。

童貽剛表示，此次專利授權將助力開展進一步的臨床試驗研究，「我們國家最先發現千金藤素抗新冠的效果，研究也受到了科技部、北京市、教育部等多個項目的支持，我們希望能盡快開展臨床試驗研究讓科技成果落地、切實用於抗疫。」

據了解，目前，已經有加拿大的一家醫藥企業與美國FDA接洽開展千金藤素的新冠肺炎治療的臨床試驗研究，預計該臨床試驗將在今年下半年正式啟動。

責任編輯：易燕丹

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