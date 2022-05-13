今年內地就業形勢嚴峻，國務院今日（13日）發文促就業，包括支持中小微企業更多吸納高校畢業生就業，按規定給予社會保險補貼、創業擔保貸款及貼息、稅費減免等扶持政策。

國務院總理李克強近日主持召開國務院常務會議表示，內地4月經濟下行壓力加大，財政貨幣政策要以就業優先為導向，指導地方支援中小微企，並在做好防控下暢通物流，維護供應鏈穩定。

國務院今日在官網發佈《關於進一步做好高校畢業生等青年就業創業工作的通知》。《通知》提到，支持高校畢業生自主創業，按規定給予一次性創業補貼、創業擔保貸款及貼息、稅費減免等政策，政府投資開發的創業載體要安排30%左右的場地免費向高校畢業生創業者提供。

國常會： 經濟下行壓力加大 財政貨幣政策以就業優先

人行：抓緊謀劃增量政策工具 支持穩增長、穩就業、穩物價

同時，《通知》指要設置好「紅燈」、「綠燈」，促進平台經濟健康發展，帶動更多就業。穩定擴大國有企業招聘規模，指導企業規範發布招聘信息，推進公開招聘。

▲ 國務院20條措施穩青年就業 支持中小微企吸納高校畢業生

對於中小微企業吸納高校畢業生就業，按規定給予社會保險補貼、創業擔保貸款及貼息、稅費減免等扶持政策，對吸納高校畢業生就業達到一定數量且符合相關條件的中小微企業，在安排紓困資金、提供技術改造貸款貼息時予以傾斜。

據早前報道，內地2022年大專院校畢業生將首度突破1000萬人、達到1076萬人，且年度增加人數幾乎是過去9年增加人數總和。教育部稱「就業形勢複雜嚴峻」。

責任編輯：李冰琪

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