中移動浙江據指為防詐騙 默認拒聽國際及港澳台電話

據內地網站「IT之家」，由於境外詐騙頻頻發生，中國移動浙江將默認關閉接聽國際及港澳台電話。

「IT之家」發布一則截圖顯示，浙江移動近日向客戶發出短訊，指近年境外詐騙電話案件頻發，為保護客戶財產安全，「根據上級主管部門要求，浙江移動全面落實國際及港澳台電話接聽功能按需開通工作」。

短訊提到，若客戶需要接聽國際及港澳台電話，請在5月20日前發送1219至10086確認登記；不登記或登記錯誤的用戶，將分批次統一關閉國際及港澳台語音接聽功能。

在用戶發送登記後，浙江移動通知，客戶將會接聽所有來自國際及港澳台語音電話，並提醒「可能會接聽到詐騙或垃圾電話，請仔細斟酌，注意風險防範」。若有需要可再辦理關閉接聽。

河南3大電訊商 默認關國際短信接收

除了浙江，河南3大電訊商早前默認關閉客戶國際短信接收。

《大河報》報道，近年境外詐騙短信引發的詐騙案件高發，根據河南省打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作廳際聯席會議辦公室工作要求，河南移動、河南聯通、河南電信自5月7日零時起，將國際及港澳台短信接收業務辦理調整為依用戶申請開通，屆時，國際及港澳台短信接收功能默認為關閉狀態。

如河南用戶有需要接收國際及港澳台短訊，可攜帶本人身份證到當地電訊商門市或通過發送短信確認免費開通。

另外，有指中國移動河北也有類似措施，5月5日零時起，統一關閉國際及港澳台短信接收業務功能。用戶可辦理開通有關功能。

責任編輯：林佩怡

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