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遼寧丹東入戶消毒政策 雪櫃開封食品按醫療垃圾處理惹議

社會熱點 15:31 2022/05/13

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內地新冠肺炎疫情持續，多地近日對感染者住所採取「入戶消毒」措施，引發熱議。其中，遼寧丹東公布，將在康復者返家前進行入戶消毒，若無法通過正常開鎖方式入戶，將由專業人員採取技術開鎖方式入戶，且雪櫃內已開封的食品將按照醫療垃圾處理。

據「丹東發布」微信公眾號消息，丹東市疫情防控指揮部消毒消殺專班發佈「疫情期間入戶終末消毒知情卡」，稱雪櫃內和廚房、衛生間死角等區域存在類似冷鏈環境，病毒能夠長時間存活，所以康復者返家前必須對住所進行終末消毒。

無法開門將採技術開鎖方式入戶

知情卡指出，入戶開展終末消毒前會告知戶主，由社區人員取得房門鑰匙或密碼開鎖入內；無法通過正常開鎖方式入戶，將由專業人員採取技術開鎖的方式入戶，消毒完成後重新關門上鎖。入戶消毒工作全程由公安人員和社區人員監督。

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入戶消毒的範圍包括，室內空氣，地面、牆壁等環境表面，桌、椅等家具表面，玩具，電器特別是雪櫃及其冷凍食品，開關、門把手等高頻接觸部位，患者使用的餐具、衣服、被褥等生活用品，衛生間等。

消毒人員對床單、被套、枕套等個人生活物品進行專業消毒，並徵求戶主意見，或作為醫療垃圾處理，或留存待業主返家後清洗留存。冰箱內未開封的食品消毒後予以保留，其餘食品按照醫療垃圾處理。當局消毒前會將寵物臨時安放在安全處，待消毒完成並達到作用時間後將寵物帶回家中妥善安置。

對此，不少網民質疑入戶消殺的必要性與科學性，表示「自己消毒就可以，為什麼要叫別人進家門，而且家裡的高檔家具、物品可能遭消毒液腐蝕，想想都鬧心」，更有網民直言，「瓷磚縫，下水管道都存在消殺死角，最好還是從新裝修或是拆了重建。」

責任編輯：易燕丹

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