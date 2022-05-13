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【中國樓市】兩日內三城樓市送暖 舟山等地放寬公積金住房貸款 

經濟脈搏 15:25 2022/05/13

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內地樓市銷售仍舊低迷，多地出台新政為樓市送暖。浙江舟山今日公布，購首套房首次申請住房公積金貸款最高額為60萬元（人民幣，下同）。此外，四川雅安、遼寧沈陽也分別於昨日和今日公布公積金貸款新政。

5月13日，浙江省舟山市住房公積金管理中心發布《關於調整住房公積金最高貸款額度等相關政策的通知》。《通知》顯示，職工首次申請住房公積金貸款購買首套自住住房的貸款最高額度為60萬元；職工首次申請公積金貸款購買第二套住房的最高額度為40萬元；職工已結清公積金貸款第二次申請公積金貸款的貸款最高額度調整為40萬元。

按照此前印發的政策，舟山市首次申請公積金貸款的家庭最高貸款額度調整為40萬元；對已結清公積金貸款第二次申請的家庭，最高貸款額度調整為30萬元。

此外，高層次人才、退役軍人首次申請住房公積金貸款購買首套自住住房或已擁有一套住房並已結清住房貸款購買第二套住房的貸款額度在最高60萬元的基礎上按原規定比例上浮。

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同日，《遼寧日報》報道指，沈陽放寬青年人才公積金貸款限額。在沈就業的畢業5年以內全日制本科以上高校畢業生，使用公積金貸款購買自住住房的，公積金貸款限額可放寬到當期最高貸款額度的1.2倍；支持外地在沈陽購房職工按規定享受異地貸款政策，給予公積金貸款政策支持，享受沈陽住房公積金貸款最低首付比例和貸款最高額度標準，並同時享受二孩或三孩家庭住房公積金貸款支持政策。

據官方微信號「四川雅安」昨日公布，在雅安市購買自住住房的，正常繳存住房公積金的單職工最高貸款額度45萬元，正常繳存住房公積金的雙職工最高貸款額度55萬元。商品住房以網簽備案時間為準，再交易房以住房公積金貸款面簽時間為準。

而按照雅安市住房公積金2021年年度報告中的數據，此前，個人住房貸款的額度為：單繳存職工個人住房貸款最高額度為40萬元，雙繳存職工個人住房貸款最高額度為50萬元。

【中國樓市】多地放寬政策 五一新樓成交量仍挫五成

4月百強房企銷售按年跌58% 內地樓市繼續下行探底

責任編輯：尹航

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