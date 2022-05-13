上海解封露曙光 人民幣跌勢可望稍緩？

上海目標本月中旬實現社會面清零，將有序放開，並持續推進復工復產，消息刺激A股上揚，三大股指今日（13日）收升。

匯市方面，在岸人民幣兌美元早段曾穿6.81關口，與離岸價雙雙創近20個月新低，之後跌勢稍緩，收復6.8關。

分析認為，美元持續強勢，並考慮到市場對中國經濟長期放緩的擔憂，人民幣跌勢可能還未結束，但風暴可能開始消退。

中銀保監：人民幣貶值不會長期單邊持續

《證券時報》引述中銀保監相關負責人表示，人民幣匯率貶值不會長期單邊持續，不要賭人民幣單邊貶值和升值，否則會遭遇不必要的損失。

上海復工面進一步擴大 規模以上工業企業已復工近五成

上海：目標本月中旬社會面清零 屆時有序放開、有效管控等

人民幣兌美元中間價今報6.7898，較上日大跌606點，連跌6日，創2020年9月30日以來新低，但仍較市場預測偏強。

在岸人民幣兌美元早段延續跌勢，跌穿6.8、6.81關口，曾一度收復6.8關口，截至15：25，報6.7950；上日收盤報6.79。離岸人民幣曾低見6.83水平，現報6.8178。市場關注北京病例微增，盡管官方否認「封城」「靜默」等說法，投資者仍憂慮封控風險上升，

瑞銀汪濤：人民幣年中或破7 年底重回6.9

高盛最新報告稱，人民幣過去一周下跌約2%，美元走強、對中國經濟前景的擔憂及中美利差收窄等，是人民幣急貶原因。人民幣並向單向貶值，估計人行不太擔心，後續需要關注如果美指止升人民幣仍走弱，人行作出反應機會高。

高盛並稱，只要人民幣貶值速度被證明可衡量的，且沒有明顯的資本流出，監管層仍歡迎人民幣走弱。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表表示，預計未來幾個月內人民幣對美元進一步走弱，在年中可能突破7，不過年底應該重新回到6.9。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁