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中銀保監指人民幣貶值不會長期單邊持續 離岸人幣曾收復6.8

經濟脈搏 15:45 2022/05/13

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內地《證券時報》下午引述中銀保監相關負責人表示，人民幣匯率貶值不會長期單邊持續，不要賭人民幣單邊貶值和升值，否則會遭遇不必要的損失。人民幣兌美元一度回升，截至15：40，在岸價報6.7810，離岸報6.7987。

*15：45 更新人民幣匯率

相關負責人還表示，人民幣匯率波動處於合理區間，總體表現穩健。匯率下跌是較長一段時間走強的均值回歸，適當回調是正常市場反映。

上海解封露曙光 人民幣跌勢稍緩？

上海目標本月中旬實現社會面清零，將有序放開，並持續推進復工復產，消息刺激A股上揚，三大股指今日（13日）收升。

在岸人民幣兌美元早段曾穿6.81關口，與離岸價雙雙創近20個月新低，之後跌勢稍緩。分析認為，美元持續強勢，並考慮到市場對中國經濟長期放緩的擔憂，人民幣跌勢可能還未結束，但風暴可能開始消退。

上海復工面進一步擴大 規模以上工業企業已復工近五成

上海：目標本月中旬社會面清零 屆時有序放開、有效管控等

人民幣兌美元中間價今報6.7898，較上日大跌606點，連跌6日，創2020年9月30日以來新低，但仍較市場預測偏強。

在岸人民幣兌美元早段延續跌勢，跌穿6.8、6.81關口，曾一度收復6.8關口；上日收盤報6.79。離岸人民幣曾低見6.83水平。市場關注北京病例微增，盡管官方否認「封城」「靜默」等說法，投資者仍憂慮封控風險上升。

瑞銀汪濤：人民幣年中或破7 年底重回6.9

高盛最新報告稱，人民幣過去一周下跌約2%，美元走強、對中國經濟前景的擔憂及中美利差收窄等，是人民幣急貶原因。人民幣並向單向貶值，估計人行不太擔心，後續需要關注如果美指止升人民幣仍走弱，人行作出反應機會高。

高盛並稱，只要人民幣貶值速度被證明可衡量的，且沒有明顯的資本流出，監管層仍歡迎人民幣走弱。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表表示，預計未來幾個月內人民幣對美元進一步走弱，在年中可能突破7，不過年底應該重新回到6.9。

責任編輯：林佩怡

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