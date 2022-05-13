中國駐北韓記者：家中食物僅夠吃一周 北韓很少人接種疫苗

北韓近日出現兩年多來首宗新冠病例，北韓全國進入封控狀態。中國CGTN駐北韓記者說，「我家裡的食物只夠一周左右，據我們所知，平壤沒有多少人接種了疫苗，並且醫療和防疫設施也比較缺乏，我們仍然在等待政府下一步的防疫措施。」

據CGTN視頻顯示， 北韓已確認兩年多來首宗新冠確診病例，北韓最高領導人金正恩也宣佈全國封控，他強調對全民進行緊急檢測的重要性，以及對所有場所進行消毒包括工作和居住的地方。

他說：我家裡的食物只夠一周左右，據我們所知，平壤沒有多少人接種了疫苗，並且醫療和防疫設施也比較缺乏，我們仍然在等待政府下一步的防疫措施。

▲ CGTN記者講述在北韓的現狀

此外，他也提到，「今早我收到中國大使館的電話，敦促我們待在家中，如果遇到任何困難，就立刻打電話給大使館。」

金正恩首次在會議上戴口罩

北韓官方媒體朝中社今日（13日）報道，自4月底以來，新冠病毒在朝鮮一直「以爆炸性的速度」傳播，導致六人死亡，18.78萬人被隔離。

在該國首次報道新冠病毒暴發後，衛生官員罕見地承認出現了公共衛生危機。一直以來，該國堅稱國內沒有感染病例，並拒絕外界為抗擊病毒傳播而提供的人道主義援助。

官方的電視台首次播放了金正恩在勞動黨會議上戴口罩的畫面，這表明形勢越來越緊迫。

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報道指出，金正恩12日視察了朝鮮國家緊急防疫司令部，檢查國家防疫工作及病毒傳播情況。金正恩指出，熱病以首都圈為中心同時多發地傳播擴散，這說明已建立的防疫體系也有缺陷和漏洞。

他強調，全國所有的道、市、郡應封鎖所轄區域，並在確保民眾便利的同時，做好各事業單位、生產單位及社區的隔離措施。當前的第一要務是主動封鎖地區、隔離發熱患者並負責任地治療，以阻斷病毒傳播。

責任編輯：李冰琪

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