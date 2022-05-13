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上海多數中小企仍苦等復工 又怕「閉環生產」擠壓利潤

經濟脈搏 16:18 2022/05/13

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「最大的訴求是能盡快復工。」上海各大主要產業、外資巨企獲准優先復工之際，多數不屬於重點產業中小微企，仍在等待官方放寬禁令。有企業由封控至今已流失近七成訂單，只能「食老本」自救。復工的企業則面臨需求下降、物流中斷等問題。另有部分企業因「閉環生產」的巨額成本，寧願繼續停產。

官媒《中國新聞周刊》的記者走訪了中小微企，王允濤是一間上海醫療器械企業的老闆，他稱，封控個多月來已流失60%至70%訂單，營業額比去年同期跌了一半，連帶之前開發新產品、鋪設線下銷售點的計劃都要擱置。當地陸續復工後，他的企業被歸類為「銷售型小微企業」，不在申請復工的行列中。

「產品做不出來，週期都在往後拖。」王允濤估計，復工後企業生產能力可能會下，而持續的延遲交付將造成客戶流失，「客戶都要求穩定的商家，我們不能發貨，客戶就會選擇其他沒有疫情的企業，長期維護的代理商也會流失。」他目前只能依賴積蓄維持公司的現金流，以免完全陷入停運。

復工企業仍難出貨，擔心疫情經營

龐燕是一家德國企業上海分公司的總經理，公司共8名員工，提供汽車零件銷售和技術支援，她稱，公司疫情前70%貨物由浦東機場空運進關，現在上海的客戶都沒法取貨。當地是汽車生產重要地區，即便有貨、在辦公室，受制於大規模封控，園區也全面停工無法進入，無法送給客戶。

她認為疫後的經營還有待評估，「我們的設備是無法替代的，只要這個產線存在，它就需要這個設備，都是提前一兩個月就已經規劃好的，所以目前訂單沒有減少，但需要評估疫情后經濟的狀況和客戶的意願。」同時她也擔心，在上海的客戶車企縮小生產規模，那麼訂單將會隨之減少。

「閉環生產」成本高，小企業有工不復

相對之下，經營垃圾分類回收企業的陳軒，他公司被歸類為可申請復工的「生活保障類企業」，卻決定等到全面解封後才復工。「對小企業來說比較折騰！」他稱，要滿足「閉環生產」的條件，吃飯、住宿的問題公司都要解決，員工每日要做核酸及抗原，成本實在太高了。

他坦言，之前曾考慮擴張業務，但現階段已放棄該念頭，更多聚焦於本地市場，把基本盤維護好，從員工的角度看，實在緊缺的崗位才會考慮招人。

報道指，這些案例都是上海疫情下數量龐大中小微企業的縮影，當地建立了重點企業「白名單」制度，但對於不在名單中的中小企業來說，則更期待復工復產，盡快解決進口貨物卡在機場提不出來、辦公園區進不去，以及由此引發的採購、銷售、回款等一系列問題。報道又引述北大近期一項調查指，小微企業對下季度營業收入的預期正持續走低，如果疫情持續超過一個月，大量小微企業將面臨倒閉的風險，並影響相關人士的就業和收入。

上海復工面進一步擴大 規模以上工業企業已復工近五成

國務院20條措施穩青年就業 支持中小微企吸納高校畢業生

國家統計局指經濟有望迎來復甦拐點 要加大穩增長政策力度 

責任編輯：陳建錫

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