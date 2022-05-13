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【中美角力】秦剛喊話美國：取消301關稅 產業鏈上下游各方受益

國情動向 16:28 2022/05/13

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中國駐美大使秦剛近日到訪美國南部喬治亞州期間，參訪三一重工美國公司總部，並提到取消301關稅將讓產業鏈上下游各方都受益，希望美方停止損人不利己的做法。

美國通脹高企，美國總統拜登早前表示，白宮可能減免部分特朗普時期針對中國貨品所加徵關稅，但未有最終決定。中國外交部指，關稅戰沒有贏家，美國政府是時候重新考慮，並盡早取消加徵的關稅。

拜登：或降部分中國關稅 控制通脹是首務 外交部回應

秦剛談中美經貿：華府是時候重新考慮並盡早取消加徵的關稅

秦剛表示，中國公司的產品在美國生產，向全美銷售並贏得好評，各方都從中受益。兩國人民都希望通過自身努力實現對更美好生活的嚮往，在這方面大有合作空間。美國正致力開展基礎設施建設，這將帶來更多市場機遇和訂單。

他強調，中美作為兩大經濟體又互為最重要的貿易夥伴之一，兩國經貿關係的本質是互利共贏。而在三一工廠的所見所聞，就是中美雙方可以實現合作共贏的鮮活事例。

他續說，中企對美投資讓美工人和家庭受益，也成為當地經濟和社區生活不可或缺的一部分。那些企圖將中美經貿合作政治化的人應該來這裡，看看中企是如何創造當地就業、讓民眾過上更好生活。

中美競爭 不應落入「零和博弈」

秦剛並稱，當前中美經貿關係面臨不確定性，重要的是要認識到中美經貿往來的互補性和互利共贏本質。雙方即便存在競爭，也應基於公平和平等環境，通過競爭努力成為更好的自己，而不是落入「零和博弈」的窠臼。

他又說，三一公司高管告訴他，如果美國政府取消25%的中國產品301關稅，產品成本和價格將大幅降低，更有市場競爭力，讓其客戶獲得更多利潤，企業也能有更多資金加大生產投資。他稱，事實說明，取消301關稅將讓產業鏈上下游各方都受益。關稅成本被轉嫁給美製造商、工人和消費者，損害各方利益，希望美方停止損人不利己的做法。

責任編輯：林佩怡

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