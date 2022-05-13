台灣連續兩日新增染疫破6萬 最快下周開打第四針

台灣疫情嚴峻，今日（13日）是連續第二天新增染疫破6萬，有64972宗本土病例。此外，新增41宗死亡個案及217宗中重症雙創單日新高。台灣最快下周開放65歲以上或60歲以上免疫不全民眾接種第4劑新冠疫苗。

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日表示，死亡個案數雖然較多，但大多和之前公布的個案狀況類似，多數都有多重慢性疾病且年長，這些共病都可能影響染疫後的狀況，家屬簽署不同意急救也是原因之一，至今並沒有觀察到病程比較快速或特殊的年輕個案。

疫情指揮中心發言人莊人祥宣布，最快下周開放65歲以上或60歲以上免疫不全民眾接種第4劑新冠疫苗，須與前一劑間隔超過5個月，近日將公布接種時程。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）4月底開會，決議開放第4劑新冠疫苗接種，也就是第2次追加劑，接種時間建議與前一劑間隔5個月，可接種疫苗包括半劑量莫德納、全劑量輝瑞BNT疫苗或全劑量高端疫苗。

另外，在藥物方面，指揮中心指揮官陳時中宣布，已和默沙東藥廠預定10萬人份莫納皮拉韋(Molnupiravir)口服藥，最快下週將有5萬人份將抵台。

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責任編輯：尹航

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