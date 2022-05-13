疫區人員「可隨時光明正大來」 安徽合肥為何這樣說

內地新冠肺炎疫情未消散，安徽合肥近日表示，希望中高風險和其他疫情發生地人員，隨時光明正大地來，切不可翻越高速護欄、匿藏車尾箱等，同時要力戒層層加碼，防止引發次生問題。

有網民贊同「堵不如疏」，認為政策到清晰、偷摸的事就少了，但亦有人表示可能是政策好聽，關鍵要實際操作。

合肥市委書記虞愛華周四（12日）主持召開市疫防工作視像會商會。會議指出，疫情防控越是動態清零，越要始終保持清醒。要主動適應常態化防控節奏，不麻痺、不厭戰、不僥倖、不鬆勁，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。

勿翻越高速護欄、匿車尾箱

會議提出力求人人盡責，指近日到合肥的人員和車輛明顯增多，守好第一道防線壓力持續增大，形勢依然複雜嚴峻。

會議強調，不管是來的客人，還是返的家人，合肥都誠摯歡迎，絕不拒之門外，希望來自中高風險和其他疫情發生地人員，無論是否提前報備，都可隨時光明正大地來，切不可翻越高速護欄、藏匿於車子後備廂、偽造行程碼等，這樣做於自己不安全，對社會不負責，極易引發疫情傳播風險，法也不能容。

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戒層層加碼 防次生問題

同時，當地要力戒層層加碼，批評層層加碼實則是懶政怠政，各縣（市區）、開發區出台疫防政策，需經市指揮部審查把關，審查合法性、合理性，堅決防止地方「土政策」毀了全市「一盤棋」，引發次生問題。而有個別民辦寄宿制學校為防疫自求平安，僅讓寄宿生每兩周出校門一次，此舉明顯不妥，已立即責成糾正。

此外，要持續鞏固各條防線。繼續加派精兵強將在入口處防控服務，用好高速沿線視像系統，全面推廣「行程碼哨兵」。全市因疫防需要而暫停的公交線路及停靠站點、地鐵站口等，全部放開恢復正常。要繼續把好小區門「兩碼」查驗關，既查驗駕車人也查驗同乘人，嚴防「潛伏者」引發社區疫情隱匿傳播。

核酸檢測方面，除新建採樣「小屋」外，還可探索將符合條件的藥店、診所等增加採樣功能，讓執業藥師、醫師成為採樣員。待採樣點陸續佈局完畢，今後「五天一檢」將不再實施區域性集中採樣，市民可自行安排時間，確保做到每五天內，就近就便採樣一次即可。

內地網民反應：

確實光明正大的來，別偷偷摸摸的來。 新聞麼看看就行了，要去的話先打當地電話問實際怎麼操作的。 坦坦蕩蕩來，配合管理，利於防控，利己利人！ 堵不如疏，政策到位了清晰了，偷摸的事就少了，遇到基層加碼的也可以撥打12345溝通

責任編輯：林佩怡

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