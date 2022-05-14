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上海新增本土感染1681宗 已5家方艙休艙

社會熱點 11:45 2022/05/14

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上海昨日（13日）新增本土新冠肺炎個案1681宗，多1人死亡。當局指市區兩級方艙醫院在院人數已降至5萬人，只有最高峰的20%，市級方艙醫院已有5家休艙。

上海衛健委今日通報，昨日新增本土確診病例194宗和無症狀感染者1487宗，其中140宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，54宗確診病例和1486例無症狀感染者在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例1例，在閉環管控中發現。

新增本土死亡1宗。該患者為84歲男性，合併有心律失常、高血壓、腦出血後遺症等基礎疾病，入院後因原發疾病加重並發多器官功能衰竭，經搶救無效死亡。死亡原因為基礎疾病。

兩級方艙醫院人數降至5萬

市疫情防控工作轉運專班負責人丁波介紹，隨着上海每日新增陽性感染者數量的逐步下降，截至昨日，上海市區兩級方艙醫院的在院人數已經下降到5萬人左右，只有最高峰在院人數的20%。因此，方艙醫院已經開始了逐步調整。

市級方艙層面，截至昨日已經有5家方艙實現了休艙。其中嘉定F1賽車場方艙、臨港2號滄海路方艙、崇明長興島方艙、金山天華路方艙從5月9日到13日先後實現休艙，加上之前在4月底休艙的嘉荷新苑方艙，截至目前有5家市級方艙完成休艙，佔市級方艙數量的的一半。

另外，國家會展中心方艙、新國際博覽中心方艙、臨港1號保稅區方艙、世博展覽館方艙、崇明花博復興館方艙等5處市級方艙仍在繼續運行，醫療和運維團隊堅守一線，收治新增陽性感染者，下一步也將根據上海疫情發展情況，分為「逐步休艙」和「常態化保留」兩種類型進行有序調整。

在區級層面，68家區級臨時中轉平台已經實現全部關停。對於之前由學校資源改造的方艙，已按照「尚未使用」、「部分使用」、「全部使用」進行了分類調整，截至昨日統計數字來看，之前規劃的288個學校改造方艙中，已經有超過95%的點位不再使用，並展開嚴格的清潔消殺和安全評估。

上海多數中小企仍苦等復工 又怕「閉環生產」擠壓利潤

上海復工面進一步擴大 規模以上工業企業已復工近五成

責任編輯：袁瑋婧

 

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