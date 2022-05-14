吳尊友：北京出現規模化疫情的可能性非常小

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友昨天（13日）在微博發文指，北京出現規模化新冠疫情的可能性非常小。他指北京居安思危，提前準備，措施果斷迅速，並且數據真實，規模可控。

吳尊友指，在今年三月份時，北京市已經開始自問，香港、吉林和上海都出現了規模化的疫情，這種情況會不會發生在北京？雖然現在還沒有發生在北京，但這並不代表以後不會出現北京。出現規模化疫情前，是否有哪些苗頭？是否有什麼客觀、可測量的預警指標？如何防範規模化疫情的發生？他說，當一個地方政府能夠提前思考這類風險問題，並着手準備迎戰這種可能發生的風險，應該說北京是有充分準備的。

及時落實了以高頻率、廣覆蓋的核酸篩查

在防控措施上，吳尊友表示，在4月北京出現幾條傳播鏈，有疫情抬頭的苗頭時，北京市果斷出手，及時落實了以高頻率、廣覆蓋的核酸篩查為主要手段的疫情防控綜合性措施。這些措施，初步摸清了全市疫情的基本情況，為實施精準防控、斬斷傳播鏈條提供了及時、有價值的信息，同時，及時採取了封控、隔離、居家辦公等多種措施並舉的措施，對病毒實施圍追堵截，封堵了病毒的主要傳播渠道。這些措施，及時、有效地控制了病毒在北京市的傳播擴散。

吳尊友說，北京市每天公佈的疫情數據中，不僅報告每天新發現的感染者人數、確診病例和無症狀感染者人數，還公佈每天核酸檢測混合管的陽性數。為了提高檢測效率，人群篩查通常採用1比5或者1比10混管檢測策略，即5個人或10個人的咽拭子標本放在一個試管檢測，如果陰性，不再檢測；如果陽性，還需要回頭對每個人重新採樣檢測。

吳尊友說，從混合管陽性，到追查到具體某個人陽性，是需要時間的。北京市把混合管檢測結果公佈，把疫情信息與社會分享又提前了一步。這體現了北京市對自己能力的自信和對控制疫情的信心。從這幾天北京報告的疫情來看，最高兩天超過了70例，近幾天波動在40-50例左右。更重要的是，約95%的感染者都是在管控人群中發現，社區篩查發現的新增感染者每天僅幾例。

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每天公布的染疫數不算「疫情」

吳尊友還指出，每天向社會公布的新增感染者人數，並不能算「疫情」，它受檢測措施的影響非常大。不檢測，就沒有感染者報告；檢測的人數越多，發現的感染者就可能越多。每日新增數，是由疫情和防治措施效果兩個因素決定的。不能簡單地從這個報告數研判疫情，既要看這些新增感染者數據，更要看這些數據是怎麼產生的，比如篩查了多少人，新感染者是來自管控人員，還是社區非管控人員，各項防控措施落實情況，等等。

吳尊友表示，北京這波疫情演變出現規模化疫情的可能性非常小。疫情的變化方向和發展速度，雖然受病毒的一些生物性特徵影響，但更是由防控措施的力度和速度決定的。

不過，他也提醒，儘管目前北京疫情向好，大家千萬不能因此出現盲目樂觀，放鬆防控力度。現在正是「逆水行舟」的關鍵時期，需要咬緊牙關努力奮戰，爭取一鼓作氣把疫情清零，不給病毒蔓延擴散的機會。

據北京衛健委官網數據，北京昨日新增32宗本土確診和24宗無症狀感染，昨起對全市12個行政區超過2000萬人，展開為期三天的全員核酸檢測，其中包括目前疫情最嚴重的朝陽區、房山區和順義區。

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責任編輯：袁瑋婧