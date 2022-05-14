市監總局副局長：中國市場運行總體平穩 當前困難都是暫時性的

今年以來，疫情多點擴散，大宗商品價格浮動，面對複雜嚴峻的國內外形勢和諸多風險挑戰，國家市場監督管理總局副局長蒲淳指，儘管市場主體確實遇到一些新困難，但中國市場運行總體平穩，量足價穩的趨勢將長期保持，當前遇到的一些問題和困難都是階段性的、暫時的。

新設市場主體數量仍保持基本平穩

據內地《經濟日報》報道，蒲淳說，從市場主體登記註冊數據來看，儘管中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性有所上升，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力更為突出，但新設市場主體數量仍保持基本平穩，這是中國經濟強大韌性和潛力的一個集中體現。

據統計，1月份至4月份，中國新設市場主體在較大基數的基礎上仍然實現了正增長，共新設898.7萬戶。截至4月底，中國實有市場主體1.58億戶，仍保持10.5%的較高增速，為穩住宏觀經濟基本盤提供了強有力的微觀基礎。特別是國家實施大規模留抵退稅等政策和各有關部門實施的一系列市場主體幫扶措施正在穩步見效，提振了市場信心。截至4月底，全國登記在冊市場主體中企業4991.9萬戶，個體工商戶1.06億戶，農民專業合作社222.4萬戶。隨着大規模留抵退稅等精準幫扶市場主體措施的不斷落地、疫情逐漸得到有效控制，市場預期會逐漸增強，中國市場主體有望繼續保持較高速增長。

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國家支持政策力度加大

蒲淳說，當前，各類市場主體確實遇到了一系列超出預期的新情況、新困難，但更要看到國家的支持政策力度在不斷加大，市場主體的自適應能力也在不斷增強，他有條件有信心持續激發各類市場主體活力，為各類市場主體的健康發展營造良好的市場環境。

他指出，市場監管部門將持續營造市場化、法治化、國際化營商環境，着力穩定預期、增強信心；高標準深化「證照分離」改革，進一步放寬市場准入門檻；更大力度支持市場主體發展；結合當前疫情防控形勢，結合市場主體歇業制度改革，創新制度供給，幫助有經營意願的困難市場主體實現暫時「休眠」「停機保號」，既減輕當前的成本負擔，又為今後發展留住青山。

針對當前疫情多點散發，給市場主體經營帶來各種不確定因素，蒲淳表示，今年以來，受疫情影響，中國市場運行受到了大宗商品價格上漲、產業鏈供應鏈受阻、個別時段和地域商品價格有所波動等多重壓力。但更要看到，中國工業體系完備、產業門類齊全、龐大規模市場主體具有豐富的生產供應能力，以及位居世界前列的儲蓄率，中國市場運行總體平穩，量足價穩的趨勢將長期保持，當前遇到的一些問題和困難都是階段性的、暫時的。

他表示，市場監管部門將全力維護價格秩序、促進保供穩價；大力規範市場交易秩序。強化民生領域執法，部署開展「鐵拳」行動，嚴肅查處損害人民群眾切身利益、嚴重違反道德底線的違法行為；進一步強化安全監管措施。

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責任編輯：袁瑋婧