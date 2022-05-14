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台灣增6.3萬本土感染 多40人死亡破今年記錄

社會熱點 16:34 2022/05/14

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台灣新冠疫情持續，今日（14日）新增63964宗本土感染，並再增40人死亡，為今年單日死亡人數之最。

台灣中央流行疫情指揮中心今日宣佈，新增個案年齡介於未滿5歲至90歲以上，新北市續佔最多，達21336宗，其餘有台北市9560宗，桃園市9482宗。

新增死亡病例為16男24女，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，38人具慢性病史，15人未接種新冠疫苗。其確診日介於今年4月21日至5月12日，死亡日期介於5月5日至5月12日。

今日的新冠死亡為今年最多，陳時中於記者會說明，41人中有40人有具有癌症等重大疾病或慢性病史，而無重大疾病與慢性病史的1人則未有疫苗接種紀錄。而從接種的紀錄來看沒有打疫苗的是21人且有29人未打滿3劑，因此打疫苗仍非常重要。

指揮中心統計，截至目前，台灣累計699824宗確診，分別為687601宗本土病例，12169宗境外輸入，36宗敦睦艦隊，3宗航空器感染，1宗不明及14宗調查中。2020年起累計1049宗死亡病例，當中本土佔1034宗。

另外，陳時中表示，周五（13日）共有1419人領用口服抗病毒藥物，當中，輝瑞Paxlovid發出1038份，默沙東Molnupiravir也發出381份。有關藥物發放「綠色通道」，他表示將與地方政府討論細節，可能會朝向有醫師處方證明或者PCR陽性者，就能使用綠色通道，由親友代為領藥。

台灣連續兩日新增染疫破6萬 最快下周開打第四針

台灣日增6.5萬宗染疫 一周累計30萬宗 料高峰在5月中下旬

責任編輯：袁瑋婧

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