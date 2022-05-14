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林毅夫：建議中國保持開放的態度 成為全球化的推動者

經濟脈搏 17:05 2022/05/14

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中國著名經濟學家林毅夫建議，希望中國保持高速動態的經濟增長，並保持開放的態度，

據新浪財經報道，5月14日，2022清華五道口首席經濟學家論壇舉行，林毅夫指出，21世紀以來新興市場經濟快速崛起，特別是中國。2000年中國佔全球GDP的比重是6.9%，2018年佔全球GDP的比重是16.8%，增加了9.9%。

中國每年有8%的經濟增長潛質

林毅夫指出，中國正處在迎頭趕上的追趕狀態中，現在的技術滲透率類似20世紀40年代的德國、50年代的日本、80年代的韓國，這種後來居上模式的國家的經濟增速有8%-9%。對中國來說，每年有8%的經濟增長潛質。與此同時，中國按「購買力平價」來算已經是全球最大經濟體，有非常龐大的國內市場，有很高的國際經濟佔比份額，並且有較好的政治環境保證它的穩定增長。

林毅夫認為，中國應該發揮這些優勢，保持動態經濟增長。

第二條建議，林毅夫希望中國能夠保持開放的態度，成為全球化的推動者。

中國是全球最大的貿易國家

他指出，因為中國現在是全球最大的經濟體，每年實際可以實現5-6%的增長。如果中國能夠保持這樣高速增長，將會持續地助力全球經濟的發展，所以中國每年繼續給全球至少貢獻四分之一的增長甚至更多。

另一方面，中國不僅僅是按照購買力評價全球最大的經濟體，中國也是全球最大的貿易國家，現在中國是120多個國家最大的貿易夥伴國，另外70多個國家的第二大貿易夥伴國。

他指，「所以在全球你可以算一下，對於全球90%的國家來說中國要不然就是他們最大的貿易合作夥伴國，要麼就是第二大貿易合作夥伴國。」

美國將必須跟中國貿易

最後，林毅夫指出，中國人均GDP佔美國的50%，中國的人口實際上是美國的4倍，總有一天會是美國經濟總量的2倍。「那一天到來了，美國將不得不做一個平衡和抉擇，必須跟中國做貿易，必須跟中國維護好關係。尤其只有跟中國打交道，才能維持自己的就業率，才能確保他們的國家有獲益，保持正常的經濟關係，這樣樹立的全球新秩序，是穩定和平的新秩序。」

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責任編輯：袁瑋婧

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