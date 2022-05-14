北京新增40宗本土感染 清華等多校封閉

北京過去24小時再新增40宗本土個案，其中逾10人為韻達快遞相關人員。清華大學今日（14日）發佈通知再加強校門管控，不進不出。網民指多所大學皆已封校。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火通報，今日（14日）0時至15時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者17宗。自昨日15時至今日15時，新增本土新冠肺炎病毒感染40宗。

數起聚集性疫情

市委宣傳部副部長徐和建指出，首都疫情防控形勢嚴峻複雜，社會面篩查發現零星隱匿病例，數起聚集性疫情為北京疫情防控增加不確定性。

他指，今日至明日（15日），北京市將利用周末窗口期繼續有序組織區域核酸篩查，期間倡導市民減少流動，居家休息，就地參加核酸檢測。

此外，據北京青年報報導，北京清華大學今日發布通知稱，根據北京市疫情防控最新形勢並接上級部門緊急通知，學校決定自5月14日起，進一步加強校門管控，除經過批准的疫情防控和保供人員外，其他人員一律不進不出。之前的入校申請暫時廢止，如有特殊需要，另行報備。

外賣禁止入校

同時，今起外賣禁止入校，快遞需經集中消殺。學校東北門（紫荊門）全天關閉，暫停行人和車輛通行。居住在清華校內的教職工及家屬居民等不得進入教學科研區和學生區，學校將採取必要的隔離措施。

有網民稱，北京目前封校的不只清華大學，北京航空航天大學、北京理工大學、北京科技大學等大學早前已經封校。還有消息稱，海淀區的高校多已因防疫考量封閉了。

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責任編輯：袁瑋婧