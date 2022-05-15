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內地增1718宗本土感染 上海明起分階段推進復商復市

社會熱點 15:48 2022/05/15

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内地新冠疫情放缓，國家衛健委今日（15日）通報，新增1718宗本土病例，包括226宗確診和1492宗無症狀感染。其中，上海市新增1369宗本土新冠病例，並再增3人死亡。此外，上海明起分階段推進復商復市。

上海通報單日新增本土新冠病例，包括為166宗確診和1203宗無症狀感染。新增3名死亡病例年齡介於58至93歲，死亡直接原因均為基礎疾病。

北京新增41宗本土病例，包括為33宗確診和8宗無症狀病例。

上海恢復後的日常活動均需控制人數

據澎湃新聞報道，上海市副市長陳通今早在疫情記者會上說，為做好群眾基本生活保障和生活物資供應，接下來上海官方將按照「有序放開、有限流動、有效管控、分類管理」原則，從5月16日起分階段推進復商復市。

據他表示，購物中心、百貨商場、超市賣場、便利店、藥店等商業網點逐步有序恢復線下營業，劃定進出通道，做好人員限流，並推行「線上訂、線下送」和「線下到店消費」服務。

農貿市場也將逐步有序恢復。批發市場開展無接觸交易，暫停零售業務，合理控制在場人數和入場采購人數，嚴格落實來場車輛和司乘人員防疫措施。菜市場開展集中采購，有序恢復線下營業，合理控制開攤率和客流量。

上海也將允許餐飲、理髮和洗染服務逐步有序恢復。餐飲服務實行線上、線下外賣。理發、洗染服務實行錯峰限流。

另據「上海地鐵shmetro」微博今天消息，5月15日，上海軌道交通所有線路車站均停止運營，復運日期尚未確定。上海地鐵正積極準備逐步恢復運營的各項工作，一旦確定將第一時間對外公布。

此外，同場記者會上，上海市商務委主任顧軍說，商務委將主動爭取在滬外資企業的理解支持，穩定外企發展預期，有序推動恢復正常經營。

責任編輯：李冰琪

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