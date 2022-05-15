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上海屋苑狂撒含致癌物消毒藥片 多名居民喉痛、嘔吐

社會熱點 20:44 2022/05/15

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上海浦東一個屋苑大量撤會釋出致癌物質的消毒藥片，導致多名居民出現喉痛、刺眼、嘔吐。事件曝光後，鎮政府連夜致歉，承認消毒措施不夠科學。

「北蔡南新六村亂撒消毒片」的消息14日起在微博上廣傳，有居民向媒體透露，居委上周起發放消毒片，要求居民每日向自家下水管道投放10片，「我們這都是20年的老鐵管，有的門戶已經出現了漏水等問題，更別說對身體的危害。我樓下還住着一位獨居老人，萬一管道漏水了，對老人來說又是一次災難。」

該居民還稱，上周末，有人凌晨在屋苑的公共區域的每個窨井中也在投放6瓶消毒片，而事前沒有通知居民關閉門窗，另周邊的一些屋苑也有同樣情況。

北蔡鎮防疫辦同日深夜向居民道歉，稱南新六村是疫情嚴重的屋苑之一，所以持續加大環境消毒。當局本來想利用雨水稀釋路面和下水道的消毒片，但雨量不大導致消毒片殘留、氣味擴散，這說明消殺工作還不夠科學，有應整改的地方。

當地傳染病學科主任醫生指，上述消毒片的主要成分三氯異氰尿酸，雖然高效，但不可避免會產生致癌物質三氯甲烷，一般不被用在居家消毒。另一環境監測部門技術人員指，三氯異氰尿酸類的消毒劑具強氧化性、腐蝕性，各區的生活廢水排放是直接納入到市政管網體系中的，原則上不會進行醫療污染層面監管。

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責任編輯：陳建錫

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疫情 災難 上海 致癌物

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