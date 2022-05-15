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胡錫進：只要抗疫而不計經濟和其餘 決不會是中國的風格

社會熱點 20:43 2022/05/15

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受疫情影響，4月內地部分經濟數據表現大不如預期，對此，《環球時報》前總編輯胡錫進今日（15日）在個人微博表示，只要抗疫而不記經濟和其餘，也決不會是中國的風格。

中國人民銀行周五（13日）公布，4月社會融資規模增量為9,102億元（人民幣，下同），為2020年2月以來最低，當月新增人民幣貸款6,454億元，亦創近4年半低，均遠遜預期。4月末廣義貨幣（M2）按年增長10.5%，增速加快，並高過預期。

胡錫進在微博中提到，對這些數據，中央政府一定更看到了。國家出任何政策，都是為了最廣大的人民群眾好，當前困難情況下，國家一定會統籌全社會的各種利益，眼下和長遠利益，分輕重緩急地進行施策。只要經濟而不顧人民生命健康，在中國行不通；只要抗疫而不記經濟和其余，也決不會是中國的風格。

內地增1718宗本土感染 上海明起分階段推進復商復市

疫情衝擊 中國4月社融增量、新增人民幣貸款遠遜預期

胡錫進認為，中國是經濟發展和防控全都要

他表示，希望大家相信，中國正在探尋動態清零針對Omicron的遞進版，在控制疫情和維護經濟發展這兩方面，國家就是魚和熊掌都要。

他的理解是，在這種緊迫性之上，國家會通過總結這輪抗疫的經驗教訓，制定下一步長遠之策，那一定是一個平衡的策略。

他說，「中國怎麽可能讓北京上海這樣的中心城市隔三差五反反復復搞封控，經濟不要了，稅收斷崖下跌就印票子，企業愛倒閉不倒閉，老百姓沒收入就喝西北風，我們的國家怎麽可能會允許那樣的情況發生！」

責任編輯：李冰琪

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