內地疫下多家航空公司資不抵債 業界恐持續惡化

內地疫情反彈再次重創航空業，一些航空公司陸續發表去年財報，至少已有5間出現資不抵債。業界估計，國際油價暴升加上航班量大跌，情況將繼續惡化。

內媒第一財經梳理， 海航旗下的烏魯木齊航空、福州航空，南航旗下的重慶航空，東航旗下的上海航空，以及國航旗下的山東航空已公布出現資不抵債問題。這些都是上市公司旗下，因此盈虧和負債與財報一起，而更多沒有上市的公司，在債務情況比上會更加嚴重，最近已傳出部分公司停發了多個月的薪金。

有民航業界人士稱， 現在比較危險的公司，一種是資產負債率爆錶的，另一種是現金流即將斷裂的，後者更危險，多數是民營或規模小的航空公司。今年 春運後，國內航班量急劇下降，有些小型公司連每日一班航班都沒有，機票收入為主的現金流失去來源，也難向銀行借錢，很可能已陷入現金流危機。

同時，在 疫情持續下，想要靠航空公司牌照增值套現也不是易事，如龍江航空此前一直與外部洽談出售，也有幾家表達購買意願，但最終未能談攏而被拍賣。

業界人士分析，在 剛過去的4月份，油價按年最升了75%，中國境內旅客量只有2019年疫前時的不到20%，大型航空公司每日約要虧掉1億元人民幣，行業性巨額虧損還在持續，在這樣的情況下，航空公司仍將面臨較大的經營壓力和現金流考驗，預計會更多公司堅持不下去，找人接盤也會愈來愈難。