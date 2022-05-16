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上海93歲婆婆染疫「死過翻生」 醫院致歉：搞錯身份信息

社會熱點 10:05 2022/05/16

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上海一名93歲老人感染新冠肺炎後，被送到浦東新區周浦醫院治療。醫院日前通知家屬指老人病故，當天送殯儀館火化。豈料半個月後，家屬再接獲通知稱，老人已康復出院。老人「死而復活」引發關注，涉事醫院隨後發聲明稱，因患者身份信息出錯造成此次「烏龍事件」，將深刻吸取教訓，認真整改。

綜合內地傳媒報導，有上海市民近日在社交平台透露，其93歲高齡的母親之前住在東海養老院，在4月感染新冠病毒，被送去周浦醫院隔離治療。4月22日，周浦醫院通知家屬，老人因病情惡化去世，已送殯儀館火化。

由於被封控在家，家屬無法到醫院見老人最後一面，醫院方面則提供火化前靈柩、遺體吊牌（屍體識別卡）和壽衣的照片給家屬。出於對醫院的信任，家屬信以為真，於是委托養老院幫忙料理老人後事，並注銷戶口。

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家屬一直處於悲痛當中，然而到5月11日，東海養老院突然通知家屬，老人沒有病亡且基本已經康復，目前已由周浦醫院送回養老院。為了讓家屬相信老人還活著的事實，養老院拍攝一段老人的影片發給家屬，家屬才敢相信，同時對醫院的做法感到十分憤怒，質疑為何這種事情也能搞錯。

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報道指，據家屬提供的遺體吊牌照片顯示，遺體名字、年齡、住址、籍貫等資料，均與康復老人實際資料一致，死亡診斷為急性腦梗和膿毒症，死亡時間為2022年4月22日。

上海周浦醫院在上周六（14日）發聲明表示，針對網民反映該院「過世」老人身份資料有誤，經調查情況屬實。該院一位出院轉回東海養老院的患者，與另一位經搶救無效去世的患者身份資料發生錯認，兩位均為93歲高齡患者。

周浦醫院表示，發現相關情況後，該院和東海養老院分別上門與家屬溝通致歉，並得到逝者家屬的諒解。將深刻吸取教訓，認真整改，嚴肅追責，切實做好善後工作。

責任編輯：易燕丹

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