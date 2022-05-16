上海新增個案回落至千宗以下 15個區社會面清零

內地疫情趨緩，上海單日本土感染個案回落至1000宗以下，全部在隔離管控中發現，以及由無症狀感染轉為確診。上海市副市長宗明表示，目前全市16個區已有15個區實現社會面清零，封控區總人數降至100萬人以內。

上海業界為當地今日起分階段復商復市做準備。首先逐步恢復營業的包括購物中心、百貨商場、超市、便利店及藥店等。另外，餐飲、理髮和洗染服務亦逐步恢復。

6月將全面解封

宗明表示，隨著各項防控措施的落地實施，綜合專家研判分析，上海已經明確了下一步防控工作，分為「三個階段」。

第一階段：鞏固清零攻堅「十大行動」成果階段。從現在開始至5月21日，重點是降新增、防反彈，持續減少封控區、管控區人數，防範區有序放開、有限流動、有效管控，全市保持低水平社會活動。 第二階段：向常態化防控轉換階段。 5月22日至5月31日，單日新增感染者數進一步減少，不斷縮小封控區和管控區範圍直至解封，加快疫情防控向常態化分級分類管理轉變。 第三階段：全面恢復全市正常生產生活秩序階段。 6月1日至6月中下旬，在嚴格防範疫情反彈、風險可控的前提下，全面實施疫情防控常態化管理，全面恢復上海全市正常生產生活秩序。

內地昨日（15日）新增1159宗本土感染個案，包括140宗確診，以及1019宗無症狀感染。其中，上海新增938宗病例，包括69宗確診和800多宗無症狀感染。上海再多4名患者不治，年齡由80至93歲，全都有嚴重慢性病。 另外，北京新增54宗本土個案，包括39宗確診和15宗無症狀感染。

地面公交和軌道交通逐步恢復運營

上海今起開始執行階段性的復商復市，內媒「第一財經」報道，有關的指引通知數日前已發給各區商務部門。有業界透露，理髮服務的網上預約一下子就爆滿，「需求非常密集」。

上海又持續擴大復工復產範圍，該市9000多家規模以上工業企業中，已復工4400多家，佔比接近50%。有企業負責人說，社區對名單企業中有復工證的員工都會放行，但在復工過程中，無法完全避免接收快遞等同外界的接觸，認為會有一定風險。而目前，上海市出台的復工指引基本還是圍繞工業類企業，對於現代服務業在樓宇裡的防控具體該怎麼操作，還沒有看到更明確的指引。

市域交通方面，從今天開始，巡遊出租車、私家車可在社會面清零的金山、奉賢等非中心城區和浦東新區相關鎮域範圍通行，在徐匯、黃浦等中心城區以及拓展區的閔行、寶山區和浦東新區相關街道範圍暫憑機動車電子通行證通行，繼續提供就醫等應急需求的預約用車。

5月22日起，地面公交和軌道交通有條件逐步恢復運營。網約車參照社會車輛通行管理要求。對外交通，今天開始，鐵路逐步增加上海虹橋站、上海站等的到發列車數量，逐步恢復正常運行。

此外，今天開始，在滿足目的地防疫要求的前提下，少量由上海始發的國內定期航班開始恢復。

吉祥航空今起恢復HO1145/46上海浦東-福建龍岩往返航班，每周執行三班，逢每周一、三、日執行。其餘上海進出港國內客運航班將視情逐步恢復。春秋航空將於5月18日恢復上海往返昆明航班，目前暫定每天一班。此外，5月18日，春秋航空將執行一個上海到大連的學生返鄉航班，僅面向在滬的、在大連有常住地址的學生開放。

根據上海市要求，目前旅客進出上海以「非必要不離滬」為原則，如為必要原因需搭乘民航班機離開上海，需持有48小時內核酸檢測陰性證明與24小時內抗原檢測陰性證明；如核酸檢測陰性證明為24小時內，則免於提供24小時內抗原檢測陰性證明。搭乘飛機進入上海市的旅客，也需在登機前出示抵滬前48小時內核酸檢測陰性證明。

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責任編輯：蒯宇澄

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