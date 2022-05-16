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疫情衝擊 中國4月消費按年下降11.1% 工業下降2.9%均遜預期

經濟脈搏 10:10 2022/05/16

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國家統計局周一（16日）公布，4月消費、工業、投資全線遜預期。4月社會消費品零售總額按年下降11.1%，為2020年3月以來最低；當月規模以上工業增加值則按年下降2.9%，為2020年2月以來最低。

1至4月固定資產投資按年增長6.8%，低於預期，為年內最低水平。其中，全國房地產開發投資按年下降2.7%，低於預期。

1至4月份房屋新開工面積39739萬平方米，按年下降26.3%。商品房銷售面積39768萬平方米，按年下降20.9%；商品房銷售額37789億元，下降29.5%；

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1至4月份，全國城鎮新增就業406萬人，全國城鎮調查失業率平均值為5.7%。 4月份，全國城鎮調查失業率為6.1%，比上月上升0.3個百分點。 16-24歲、25-59歲人口調查失業率分別為18.2%、5.3%。 31個大城市城鎮調查失業率為6.7%。

統計局：4月份疫情對經濟運行造成較大衝擊

國家統計指出， 總的來看，4月份疫情對經濟運行造成較大衝擊，但這種影響是短期的、外在的，中國經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變，轉型升級、高質量發展的大勢沒有改變，穩定宏觀經濟大盤、實現發展預期目標有利條件較多。隨著疫情防控取得階段性成效，穩定經濟政策措施持續顯效，經濟運行有望逐步復甦。

統計局稱，下階段，要正視困難和挑戰，堅持穩字當頭、穩中求進，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，落實好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的總體要求，加大宏觀政策調節力度，紮實穩住經濟，確保經濟運行在合理區間。

國家統計局指經濟有望迎來復甦拐點 要加大穩增長政策力度

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責任編輯：蒯宇澄

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