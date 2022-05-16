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4月經濟數據遠遜預期 A股三大指數高開低走創指跌0.7%

經濟脈搏 12:01 2022/05/16

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中國4月經濟數據今日（16日）公佈，消費工業投資均走弱兼遠遜預期。A股三大指數今早集體高開，隨後震蕩下行翻綠，深成指、創業板指此前一度漲超1%，農業相關板塊逆勢大漲。

昨日人行下調首套房貸利率下限，從中央政府層面釋放對樓市的積極信號。A股三大指數集體高開，滬指高開0.53%，深成指高開0.82%，創業板指高開0.78%。早10點中國4月經濟數據公佈後，三大指数集体翻绿，深成指、创业板指此前涨超1%。

滬指早盤收報3068.48點，跌0.51%；深成指早盤收報11100.34點，跌0.53%；創業板指早盤收報2340.97點，跌0.73%。

板塊方面，受利好消息刺激，房地產板塊個股集體上行，農業相關板塊全線大漲，互聯網電商、煤炭、旅遊、啤酒等板塊走強；醫藥醫療板塊全線走低，方艙醫院、輔助生殖板塊跌幅居前，光伏、汽車整車、綠電等板塊走弱。

滬指升1% 中證監副主席：各類風險因素對A股市場影響可控（更新版）

疫情衝擊 中國4月消費按年下降11.1% 工業下降2.9%均遜預期

個股方面，兩市共2034個股上漲，73個股漲停；2528個股下跌，17個股跌停。

4月經濟數據遠遜預期 A股三大指數高開低走創指跌0.7%

分析預計A股正式開啟中期修復行情

中信證券認為，國內投資者對美聯儲本輪加息的博弈行為在4月已經完成，5月後明顯減弱。整體而言，市場信心開始逐步恢復，預計A股正式開啟持續數月的中期修復行情，建議關注現代化基建、地產、復工復產和消費修復四大主線。

國家統計局今日公布，4月消費、工業、投資全線遜預期。4月社會消費品零售總額按年下降11.1%，明顯低於預期，為2020年3月以來最低；當月規模以上工業增加值則按年下降2.9%，遜預期且為2020年2月以來最低。

責任編輯：李冰琪

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