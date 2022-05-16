內地多省市關閉境外電話短信接收 官方：防範詐騙 需登記開通

內地多個省市默認關閉接聽國際及港澳台電話功能，若要開通須另外開通登記。官方公告指，這項舉措是為了防範境外電話詐騙，若有需要須另外登記。

據上游新聞報道，近日有網友反映收到了來自中國移動浙江的一則短訊，短訊內容顯示，根據上級主管部門要求，為防範境外電話詐騙，保護客戶財產安全，浙江移動將默認關閉接聽國際及港澳台電話。

中國移動浙江相關負責人回應稱，此事屬實，公司正通過短訊形式分批次通知客戶。若用戶需要接聽國際及港澳台電話，須另外進行登記。

國際及港澳台短訊接收功能默認為關閉

日前，河南移動、河南聯通、河南電信也發佈公告，自5月7日已將國際及港澳台短訊接收功能默認為關閉狀態。

公告指出，因境外詐騙短訊案件高發，根據河南省打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作廳際聯席會議辦公室工作要求，為保護人民群眾財產安全，將國際及港澳台短訊接收業務辦理調整為依用戶申請開通。國際及港澳台短訊接收功能默認為關閉狀態。

對於有國際及港澳台短訊接收需求的河南省用戶，可攜帶本人身份證前往當地移動、聯通、電信公司自辦營業廳或通過發送短訊確認免費開通。

據3月22日「工信微報」報道，江西電信、江西移動、江西聯通發佈聯合公告，為嚴控境外詐騙短訊，自3月28日起，江西省內用戶國際及港澳台短訊接收業務調整為依用戶申請開通。

此外，遼寧自2022年1月25日零時起實施關閉國際及港澳台短訊接收功能；貴州已於2021年11月27日零時實施；浙江已於2021年8月10日零時起實施。

有報道稱，上述幾個省份只是試點，未來關閉國際及港澳台短訊接收功能或擴大至全中國。

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中移動浙江據指為防詐騙 默認拒聽國際及港澳台電話

責任編輯：袁瑋婧