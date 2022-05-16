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中國4月經濟數據惡化失業率飆高 次季經濟下行壓力增

經濟脈搏 12:46 2022/05/16

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受包括上海在內的多城封控管控影響，中國4月工業和消費雙雙超預期大跌，創下逾兩年新低，全國城鎮調查失業率相應升至逾兩年高點。前四個月投資按年增速亦降至年內低點。此外，上周出爐的4月金融信貸數據亦斷崖式下跌，表明4月中國經濟急劇惡化，次季經濟下行壓力增大，預料政策將推出更多刺激政策托底經濟。

國家統計局公布，社會消費品零售總額按年下降11.1%，大遜預期的下降6.1%，為2020年3月以來最低；4月規模以上工業增加值按年下降2.9%，遠低預期的增0.4%，為2020年2月以來最低；1至4月，全國固定資產投資按年增長6.8%，略低預期的7%，為年內最低水平。期內房地產開發投資按年下降2.7%。

全國城鎮調查失業率6.1% 高於預期目標

國家統計局數據還顯示，4月份，全國城鎮調查失業率為6.1%，比上月上升0.3個百分點，創2020年2月以來最高。31個大城市城鎮調查失業率為6.7%，為2018年1月有數據公布以來的最高。

此外，4月16至24歲、25至59歲人口調查失業率分別為18.2%、5.3%，凸顯青年群體就壓壓力持續加大。值得留意的是，中國今年目標城鎮新增就業為1100萬人以上，城鎮調查失業率全年控制在5.5%以內。

人行上周公布的4月金融數據亦驟降，凸顯疫情衝擊下融資需求萎縮。4月新增人民幣貸款6454億元（人民幣，下同），創2017年12月以來最低，4月社融增量9102億元，亦大幅低於預期的2.3萬億元，並較上年同期腰斬。

未來數月料有更多刺激措施出台

華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略師龐溟稱，疫情對經濟的影響和衝擊主要體現在二季度經濟數據上，4月數據只是最直觀的樣本和最初的反映。他指出，財政政策、貨幣政策、產業政策應盡快以穩崗穩就業為優先導向，穩住經濟大盤。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威指出，高頻數據顯示5月以來經濟活動僅小幅改善，預計二季度經濟增長可能為負。他指出，政府在推出新的刺激措施穩經濟方面面臨更大壓力，周末房貸利率下調只是朝著這個方向邁出的一步。他預計，未來數月有更多刺激措施出台，財政和貨幣政策有望進一步擴張，房地產行業的限制也會進一步解除，但這些政策能否生效，依然取決於當局是否會微調動態清零的抗疫政策。

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉在國新辦發布會表示，受到疫情衝擊，對4月份經濟運行也有一些不利影響。現在吉林、上海等地的疫情已經得到有效控制，復工復產有序推進，擴大內需、助企紓困、保供穩價、保障民生等一系列政策措施正在顯效，5月份經濟運行有望得到改善。下階段，推動經濟穩定恢復，最大限度減少疫情對經濟運行的不利影響，確保經濟運行在合理區間。

4月經濟數據遠遜預期 A股三大指數高開低走創指跌0.7%

疫情衝擊 中國4月消費按年下降11.1%  工業下降2.9%均遜預期

責任編輯：蒯宇澄

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