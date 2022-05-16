二季度經濟會負增長？統計局這樣點評中國經濟前景

中國4月經濟數據遠遜預期，外界擔憂二季度整個經濟運行也進入負增長。國家統計局強調，各項助企紓困政策在持續發力，5月實物量指標在改善，相信二季度仍然會保持較好增長態勢。

據澎湃新聞報道，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉在發佈會上指出，從目前來看，4月份當月主要的工業和服務業出現了下降，但這並不意味着二季度整個經濟運行會下降。5月份主要生產需求相關數據還沒有拿到，但是從實物量指標來看，整體在改善。

投資是短期穩增長重要支撐因素

付凌暉表示，從三大需求看都會保持一定增長，保持對經濟協調增長的支撐作用，尤其要看到投資仍然會成為支撐經濟運行短期穩增長的重要支撐因素。中國經過了長期發展，經濟社會發展能力、綜合實力取得了非常大的成就。但是也要看到我國與發達國家相比，人均發展水平並不高，還有一定差距。這個差距也意味着我國發展的空間和潛力。

從未來發展看，今年以來，各方面加快專項債發行進度，有利於支撐基礎設施投資增長。同時，製造業企業雖然遇到一定困難，但是各方面助企紓困力度在加大，有利於企業提振信心。今年1-4月份，製造業投資增長12.2%，在全部投資中是增長最快的。同時，基礎設施投資也保持適度增長，1-4月份基礎設施投資增長6.5%。這些都意味着投資還會發揮重要支撐作用。同時，要看到二季度消費會在疫情衝擊後逐步恢復，會繼續拉動經濟穩定。去年和今年一季度，消費都是對經濟增長貢獻最大的。相信消費、投資等仍然會成為中國經濟穩定、抗擊各種風險挑戰的堅實支撐。

有關方面在抓緊謀劃增量政策工具

付凌暉承認，今年以來確實有很多的因素超出了預期，經濟運行確實面臨很多困難。但是也要看到這些困難都是短期的、暫時的，從全年發展來看，中國經濟保持穩定增長還有不少有利條件。

付凌暉強調，今年以來宏觀調控政策調節力度加大，財政金融支持實體經濟不斷發力，組合式稅費支持政策有效實施，綜合使用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，加大對困難行業和重點領域扶持，效果會不斷顯現。同時，面對經濟下行壓力，有關方面在抓緊謀劃增量政策工具，加大相應調控力度，將會進一步穩定宏觀經濟大盤。

付凌暉指出，總的看，疫情擾動不會改變我國經濟平穩運行趨勢，也不會改變我國經濟韌性足、潛力大、空間廣的特點，在各項政策支持下，國民經濟將會加快恢復，實現企穩回升。

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責任編輯：袁瑋婧