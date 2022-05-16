國家衛健委主任：堅持「動態清零」總方針 提前規劃永久性方艙醫院

內地新冠肺炎疫情持續，國家衛生健康委黨組書記、主任馬曉偉在《求是》雜誌撰文，提出要堅定不移貫徹「動態清零」總方針，同時加強收治隔離能力，提前規劃準備定點醫院和亞定點醫院、永久性方艙醫院、集中隔離點，確保一旦發生疫情迅速啟用。

▲ 國家衛生健康委黨組書記、主任馬曉偉

馬曉偉以《堅定不移貫徹「動態清零」總方針 堅決鞏固疫情防控重大戰略成果》為題，發表署名文章。他指出，目前全球疫情仍處於高位，病毒還在不斷變異，遠沒有到可以鬆口氣、歇歇腳的時候，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針，決不能讓來之不易的防控成果前功盡棄。

「躺平」「共存」必將付出經濟社會代價

馬曉偉表示，據世界衛生組織測算，截至2021年底，全球累計新冠死亡病例約1500萬人。作為一個人口眾多的發展中國家，中國新冠感染率、死亡率保持全球最低水平，疫情防控取得重大戰略成果。

他指出，現階段，堅持「動態清零」是綜合社會成本最低的抗疫策略，疫情越早得到控制，經濟社會發展受到的影響越小。新冠肺炎疫情暴發以來，中國率先控制疫情，率先復工復產，率先實現經濟增長由負轉正。2021年保持經濟增長和疫情防控全球領先地位，良好的疫情防控形勢提供了重要保障。

他續指，Omicron變異株既不是天然疫苗，也不是大號流感，必須充分認識到「躺平」「共存」政策必將付出的巨大公共衛生和經濟社會代價。中國是人口大國，老齡人口多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，人均醫療資源數量、醫學技術水平與發達國家相比都有一定差距，但近兩年人均預期壽命穩步上升，科學有力的疫情防控功不可沒。

社會面清零、基本清零、動態清零是什麼意思？上海這樣解答

研究：中國倘沒保護措施下放棄清零政策 或致150萬人死亡

馬曉偉表示，如果不把力量和資源重點放在核酸篩查、隔離等「防」的措施上，勢必造成大量的人群感染，將壓力都傳導到「治」上，威脅有基礎性疾病患者、老年人、兒童和孕婦等脆弱人群的健康，出現大量重症和死亡，經濟社會平穩發展將受到嚴重影響，「人民不會答應，黨和政府也決不允許出現這樣的情況。」

建15分鐘採樣圈 規劃永久性方艙

對於未來的防控措施，馬曉偉提出，要強化早期防控能力，在早發現、早收治隔離上下功夫，完善常態化監測機制，省會和千萬級人口以上城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，每周定期檢測，重點人群加大檢測頻次。

同時，要進一步提升核酸檢測能力，以可移動檢測力量為重點，加強公共檢測實驗室、城市檢測基地、第三方實驗室建設。在採樣人員調配上盡量不要擠佔日常醫療資源，醫療機構的檢測能力主要保障日常疾病診療。

孫春蘭：堅持「動態清零」 大城市建步行15分鐘核酸採樣圈

世衛譚德塞指中國清零政策不可持續 京：不要發表不負責任言論

收治隔離能力亦要再加強，馬曉偉稱，提前規劃準備定點醫院和亞定點醫院、永久性方艙醫院、集中隔離點，把防控的人力物質資源備足備齊，確保一旦發生疫情迅速啟用。在社會面防控上，繼續堅持外防輸入，堅持人、物、環境同防，加強公共場所戴口罩、測體溫、查驗健康碼等工作。

馬曉偉表示，當前，疫情防疫工作正處於「逆水行舟、不進則退」的關鍵時期和吃勁階段，要把疫情防控作為當前首要政治任務，進一步加強組織領導，嚴防死守、決不松懈，確保各項措施落實到位。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁