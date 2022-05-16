河南高校防疫新規 舉報私自翻墻出校者獎5000元

內地疫情持續，多地高校採取封閉式管理，近日有河南學生貼出學院防疫新規，舉報翻墻外出的學生獎勵5000元（人民幣，下同）。該學院老師指確有此規定，目前效果不錯。

據澎湃新聞報道，河南工程學院龍湖校區南區服裝學院日前發佈新規，公告分為兩部分，第一部分稱：「服裝學院發現本學院有翻牆外出學生，其他學院發現服裝學院有翻牆外出情況進行舉報的同學，獎勵5000元。」並附上了舉報信箱和舉報電話。第二部分稱：「學生私自翻牆外出，給予勸退或開除學籍處分，同宿舍同學知情不報，給予留校察看處分。」

解決學生私自外出問題

報道引述該學院負責舉報工作的教師指，規定是由學院發佈的，並非學校統一規定。「這個公告有獎勵也有處罰，希望能夠解決學生私自外出的問題。」

他表示，由於鄭州市疫情嚴峻，學院一直實施封閉式管理，禁止學生外出，但仍然避免不了有學生私自翻牆出校，「現在鄭州一直都有疫情，我們老師為了解決學生私自外出的問題，也是想了很多辦法，沒辦法才發佈了獎勵加處罰的措施。」

該老師稱，目前措施發佈近一周，學院的學生們都比較支持，實施效果也不錯，尚未接到學生私自出校的舉報。

報道還拍攝公告上網的學生指，學院發佈的新措施非常好。據他了解，此前確實存在學生私自翻牆出校的問題，「因為我們學院的牆比較好翻，這個防不勝防，現在外面疫情比較嚴重，如果出去感染了病毒再回來，我們全院的同學都很麻煩。」

學生希望學院保護舉報者私隱

他表示，翻牆出校瞞得住老師，但瞞不住身邊的同學，有了舉報措施，能大大減少學生私自出校的情況，但他希望學院可以保護舉報學生的私隱。

此外，報道指，河南工程學院電氣信息工程學院、會計學院也發佈了類似的舉報獎勵措施，獎勵金額為2000元。

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