4月全國商品房銷售額跌超四成 創12年來最大跌幅

中國房地產景氣度進一步衰弱，國家統計局發布數據顯示，今年前4個月，全國房地產開發投資增速同比由正轉負，按年下降2.7%，為2020年6月以來首次出現負增長。4月商品房銷售額按年下降46.6%，降幅明顯擴大，創下2010年以來最大跌幅。分析師認為，當前中央對樓市的政策支持力度並不夠，預計市場還未見底，銷售降幅最早需下半年才能收窄。

疫情干擾+房企投資信心未恢復

國家統計局數據顯示，前4個月，全國房地產開發投資39154億元（人民幣，下同），按年下降2.7%，遠低於一季度0.7%的增幅，累計增速為2020年4月以來最低，當時為下降3.3%。

諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄指出，雖然自年初以來中央及地方頻頻對房地產表態，出台鬆綁政策城市不斷擴圍，但是從結果來看，房企投資信心仍未恢復，加之疫情因素干擾下，市場恢復進程放緩。預計根據當前的疫情形勢，5月份開發投資增速仍難見回升。

據國家統計局數據，前4個月，房屋新開工面積39739萬平方米，下降26.3%，亦遜於一季度的下降17.5%。房企投資拿地上，前4個月，全國房企土地購置面積按年下降46.5%；土地成交價款按年下降20.6%。

從銷售數據來看，銷售面積及金額維持負增長局面。前4個月，商品房銷售面積39768萬平方米，按年下降20.9%，商品房銷售額37789億元，下降29.5%。一季度分別為下降13.8%和22.7%。

拆分單月數據看，房地產開發投資按年降幅10.1%為年內最大，新開工面積更驟降44.2%創2020年2月疫情首次爆發以來最大降幅。4月商品房銷售面積8722萬平方米，商品房銷售額8134億元，按年分別下降39%、46.6%，降幅較3月分別擴大21.3個百分點、20.4個百分點。

中原地產首席分析師張大偉表示，樓市出現明顯下調有多重因素。一方面，當前市場未恢復信心，2021年樓市房貸全面收緊，雖然最近有所恢復，但市場信心沒有全面恢復。另一方面，因為2021年市場上半年蕭條，下半年井噴，所以去年下半年整體數值較高，特別是2021年4月整體市場活躍，而今年4月整體疫情影響巨大，出現了按年數據明顯下調。此外，多地出台樓市寬鬆政策，但暫時市場還未完全見底。經過幾年的深度調控，房地產市場顯現出一些疲態，加之相關部門對房地產開發企業在融資端的監管，新房降價銷售的現像在一些城市和區域逐漸增多。

花旗銀行則表示，儘管地方市場持續放鬆，但只有需求好轉及疫情緩解後銷售才會回暖，預計銷售降幅最早可能從7月開始收窄。

據中指監測，今年至今全國已有超百城優化調整房地產政策200餘次，4月底政治局會議定調樓市後，各地政策優化的節奏和力度均繼續加大，但部分地區疫情反復下，短期政策效果尚不明顯，房地產市場仍處於深度調整期。

房企到位資金維持負增長且降幅擴大

同時，從房地產開發企業到位資金情況看，前四個月，房地產開發企業到位資金48522億元，按年下降23.6%，到位資金增速維持負增長且降幅擴大。據路透測算，4月單月房地產開發企業到位資金按年降幅擴至35.5%為多年最大，其中定金及預收款、個人按揭貸款分別將53.0%和42.4%。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂指出，雖然中央層面強調加大房企流動性風險化解力度，但房企債務風險未得到有效改善，這是掣肘房企拿地投資的根本。未來地方政府、金融機構需要切實出台房企債務解決的細則，如積極支持房企再融資，尤其是放開優質上市房企的併購融資，加快重點房地產企業風險處置。

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責任編輯：蒯宇澄

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