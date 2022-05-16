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台灣增6.1萬本土感染 多29人死亡

社會熱點 15:40 2022/05/16

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台灣今日（16日）公佈，單日新增6萬1697宗本土感染，29人因染疾離世。另外，台灣當局今日公佈擴大打三針及快測陰性的免隔離範圍，新增確診者的同住家人符合條件即可免居家隔離。

台灣疫情指揮中心指出，今日新增29宗本土病例死亡個案，為18名男性、11名女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、28人具慢性病史、16人無疫苗接種。

按照地理位置分佈，12縣市新增本土個案數破千，分別為新北市1萬9898宗，台北市9274宗，桃園市8635宗，台中市4357宗，高雄市4191宗，台南市2612宗，基隆市1756宗，宜蘭縣1646宗，新竹縣1635宗，彰化縣1411宗，屏東縣1092宗，苗栗縣1014宗。

台灣增6.1萬本土感染 多29人死亡

據台媒《中時新聞網》報道，蘇貞昌今早召開擴大防疫會議，針對台灣境內外疫情、居家隔離規範序等議題進行討論。他說，將讓接種三針疫苗者免居家隔離，從關鍵設施、醫護人員，擴及適用到確診者的同住家人，可讓整個社會向正常生活再邁出一步。

台北市副市長蔡炳坤表示，因應疫情峰值，北市校園今天起有新管制措施，從5月16日至29日，各級學校校外教學、畢業旅行暫緩實施；校慶、跨校大型活動、校園場地開放維持小學暫緩辦理，中學可辦理但需加嚴防疫措施。

台灣增6.3萬本土感染 多40人死亡破今年記錄

台灣日增6.5萬宗染疫 一周累計30萬宗 料高峰在5月中下旬

台軍艦據傳發生群聚疫情 多名官兵快测陽性

此外，據台媒《聯合報》報道，台灣海軍汾陽軍艦傳出多名軍士官兵確診新冠，其中一人身體不適，軍艦14日緊急靠港，讓這名士官上岸就醫，所幸僅是單純身體不舒服，病況與疫情無關，今日上午汾陽艦停靠高雄左營軍港，多名官兵自行快测呈陽性，正等候核酸測試結果。

责任编辑：李冰琪

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