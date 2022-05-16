巴基斯坦孔子學院恐襲事件策劃者被捕

巴基斯坦卡拉奇大學孔子學院上月26日遭遇恐怖襲擊，3名中方教師遇難，1名中方教師受傷，另有多名巴方人員傷亡。央視軍事今日（16日）發佈消息稱，遇襲事件的策劃者已被巴基斯坦反恐部門逮捕。當局暫未公布被捕者身份或搜捕行動的詳情。

李克强同巴總理通電話：強烈譴責卡拉奇恐襲

另據新華社報導，國務院總理李克強今日上午在中南海紫光閣，應約同巴基斯坦總理夏巴茲通電話。他表示，中巴是親密友好鄰邦和鐵桿朋友。中方始終將對巴關係置於周邊外交優先方向，將一如既往堅定支持巴方捍衛國家主權和安全，願同巴方加強戰略溝通，推進中巴經濟走廊等重大項目合作。

李克強又指出，中方對前不久卡拉奇中國公民受襲事件感到震驚和憤慨，強烈譴責這一恐怖襲擊。希望巴方盡快將兇手繩之以法，全力做好相關善後工作，撫慰遇難人員親屬和傷者，全面加強對在巴中方機構和人員的安保措施，確保不讓類似悲劇重演。

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夏巴茲則再次對卡拉奇恐怖襲擊事件造成中方人員遇難表示深切哀悼，對傷者表示誠摯慰問，強調巴方強烈譴責恐怖主義，珍視在巴中方人員生命安全，將中方傷亡人員視作自己的同胞不作區分，將竭盡全力調查事件真相，逮捕兇手並依法嚴懲。巴方將加強對所有在巴中方機構和人員的安保措施，確保類似事件不再重演。

夏巴茲又表示，巴中友誼根深蒂固，兩國合作水平達到前所未有的高度。巴方願同中方加快巴中經濟走廊建設，深化重點項目和經濟特區等合作，密切人員往來，更好造福兩國人民。

責任編輯：易燕丹

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