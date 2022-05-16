內地加強規範退休黨員 禁妄議中央方針及傳播負面言論

中共中央辦公廳印發關於退休黨員建設工作的政策文件，要求在圍繞堅持黨的全面領導、講好黨的百年奮斗重大成就和歷史經驗等方面，引導離退黨員作出新貢獻。文件又提出，增強退休黨員的黨紀意識，加強日常管理，不得 妄議黨中央大政方針、傳播政治性負面言論，並 要堅決抵制各種錯誤思潮。

中組部負責人昨日（15日）接受新華社專訪，解讀新印發的《關於加強新時代離退休幹部黨的建設工作的意見》，負責人指，相關文件 充分體現對退休黨員的信任和關心，同時針對近年來出現的個別黨員退休後放鬆自我要求、發生違紀違法問題，作出了更嚴格具體的規定。在政治思想建設方面， 確保退休黨員繼續聽黨話、跟黨走，自覺在思想上政治上行動上與總書記習近平為核心的黨中央保持高度一致，在大是大非面前旗幟鮮明、立場堅定，以及對黨忠誠。

在強化管理監督方面， 退休黨員出國（境）要嚴格按照有關規定辦理手續，特別是擔任過領導職務的黨員，要嚴守有關紀律規矩，不得妄議黨中央大政方針，不得傳播政治性的負面言論，不得參與非法社會組織活動。 組織負責人要善於利用重要節點主動與黨員談心談話，及時做好經常性思想政治工作。

文件還提出一系列強化組織功能的措施，包括探索規範在退休黨員集中居住地建立基層黨組織、安排退休黨員積極參加組織生活，對年老體弱或行動不便的者送學上門，對無正當理由長期不參加組織生活者進行批評教育、以及展開主題黨日，組織過「政治生日」等活動。

責任編輯：陳建錫